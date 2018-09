'Giáo sư Snape' trong phim 'Harry Potter' qua đời

Ngôi sao điện ảnh tài năng Alan Rickman từ biệt cõi đời vào ngày 14/1 sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư.

Nam diễn viên Alan Rickman.

Người phát ngôn của gia đình Alan Rickman vừa xác nhận tin buồn với báo giới và người hâm mộ: "Đạo diễn kiêm diễn viên người Anh - Alan Rickman đã mất vì căn bệnh ung thư ở tuổi 69. Ông ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình và bạn bè".

Alan Rickman đóng phim truyền hình từ thời trẻ nhưng phải đến năm 1988, ở tuổi 41 ông mới thực sự nổi tiếng với vai phản diện Hans Gruber trong bộ phim hành động Die Hard. Vai diễn nổi bật khác giúp Alan ghi dấu ấn trong lòng khán giả khắp thế giới là giáo sư Snape trong loạt phim Harry Potter.

Các fan "Harry Potter" bàng hoàng khi nghe tin "giáo sư Snape" đã qua đời.

Ngôi sao người Anh còn được biết đến qua nhiều bộ phim thành công như Love Actually, Truly, Madly, Deeply hay Robin Hood: Prince of Thieves... Hai bộ phim khác Sense and Sensibility và Michael Collins giúp Alan nhận được đề cử giải thưởng điện ảnh danh giá nước Anh, BAFTA. Ông từng một lần đoạt giải BAFTA với vai quận trưởng Nottingham trong Robin Hood: Price of Thieves năm 1991 và một giải Quả cầu vàng năm 1997 với vai diễn trong bộ phim tiểu sử Rasputin.

Cho đến năm ngoái, Alan vẫn làm đạo diễn và diễn viên trong bộ phim truyền hình A Little Chaos. Trước khi bệnh nặng qua đời, nam diễn viên đã hoàn thành công việc lồng tiếng trong bộ phim Alice Through the Looking Glass, ra mắt vào hè 2016.

Trong cuộc sống riêng tư, Alan Rickman có mối tình chung thủy trọn đời với người bạn từ thời trẻ Rima Horton. Năm 19 tuổi, Alan Rickman gặp Rima khi ấy mới 18 tuổi. Hai người sống cùng nhau từ năm 1977 cho đến khi nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng. Năm ngoái, Alan tiết lộ rằng, ông và người bạn đời của mình đã kết hôn bí mật ở New York từ năm 2012.

Alan và người bạn đời đã gắn bó với ông 50 năm.

Hoài Vũ