Gia đình Michael Jackson thua kiện

Sau 5 tháng kiện tụng căng thẳng, gia đình Jackson ra về trắng tay khi tòa tuyên án, công ty AEG không phải chịu trách nhiệm về cái chết của nam ca sĩ.

Mẹ và 3 người con của Michael Jackson.

Vào tháng 6, gia đình Jackson, đại diện là mẹ Michael, đã đâm đơn kiện công ty AEG, đơn vị tổ chức tour diễn This Is It, vì đã thuê bác sĩ vô trách nhiệm Conrad Murray, gây ra cái chết oan cho ngôi sao nhạc pop. Gia đình Jackson muốn AEG bồi thường 40 tỷ USD.

Tuy nhiên, tại phiên tòa cuối cùng diễn ra vào ngày 2/10 ở Los Angeles, bồi thẩm đoàn gồm 12 người đã kết luận, AEG thuê bác sĩ Conrad nhưng sự kém cỏi của bác sĩ nằm ngoài quản lý của họ - điều này có nghĩa rằng AEG không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Michael. Còn Conrad Murray vì sự thiếu năng lực của mình, trước đó đã bị phạt ngồi tù 4 năm tội ngộ sát. Ông đã kê đơn thuốc giảm đau và gây mê quá liều cho Jackson dẫn đến tình trạng sốc thuốc vào ngày 25/6/2009.

Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009.

Vụ kiện tốn kém đã diễn ra căng thẳng nhiều tháng qua. Rất nhiều hình ảnh, chi tiết về cái chết của Michael Jackson lần đầu được gia đình công bố để phục vụ cho vụ kiện. Con trai cả của Michael là Prince, 16 tuổi, đã đứng ra làm chứng, kể về những ngày cuối cùng trước khi bố qua đời. Con gái của ông vua nhạc pop là Paris, 15 tuổi, lẽ ra cũng xuất hiện tại tòa nhưng cô bé đã cứa tay tự tử vào đầu tháng 6 nên phải đi điều trị tâm lý.

Luật sư của gia đình Jackson cáo buộc, công ty AEG, chứ không phải Michael, đã trả tiền thuê bác sĩ Murray. Đơn vị này phải chịu trách nhiệm vì đã cẩu thả trong việc quản lý bác sĩ và cũng phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe suy kiệt của ông vua nhạc pop.



Trong khi đó, luật sư của AEG phản bác rằng, công ty không hề biết Michael đã mạo hiểm tính mạng để thực hiện tour diễn này. Họ nói, nếu AEG biết nam ca sĩ phải dùng thuốc gây mê để giảm đau, họ sẽ hoãn tour diễn This Is It lại. Công ty cũng không có lý do nào để tin rằng, bác sĩ Murray có thể gây nguy hiểm tới cuộc sống của Michael. Thêm vào đó, họ sẽ không bao giờ đồng ý chi tiền đầu tư cho tour diễn nếu biết ngôi sao 50 tuổi hàng đêm vẫn phải dùng thuốc mạo hiểm tính mạng như vậy".

Hoài Vũ