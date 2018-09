Gia đình hạnh phúc của Drew Barrymore

"Thiên thần của Charlie" và Will hôn nhau say đắm trong lúc đang xem bóng rổ ở Los Angeles vào tháng 3/2011. Drew từng thổ lộ trong talkshow Ellen DeGeneres, cô đã rất may mắn khi yêu Will và được chào đón trong gia đình tràn ngập yêu thương của anh. Đến khi đó, cô mới hiểu thấu hạnh phúc gia đình bởi nữ diễn viên đã trải qua rất nhiều năm cô đơn khi bố mẹ ly hôn và mối quan hệ của cô với mẹ xung đột. Will thực sự đã mang đến cho Drew cảm giác ấm áp và sự che chở mà cô chưa bao giờ có được.