Gia đình Chris Hemsworth gặp nạn trên biển

Chiếc thuyền chở tài tử 'Thor' cùng vợ con và bạn bè anh bị đâm vào bãi đá tối 24/11.

Thuyền chở gia đình Chris Hemsworth mắc cạn trên bãi đá.

Sự cố xảy ra vào khoảng 20h hôm chủ nhật tại bờ biển đảo Canary của Tây Ban Nha. Chiếc thuyền nhỏ dài 11m đâm vào đá ngầm và mắc cạn. Lúc đó trên thuyền có 10 hành khách (9 người lớn và 1 trẻ con), bao gồm Chis Hemsworth và bà xã đang mang bầu 3 tháng. Theo một số nguồn tin, cô con gái nhỏ 18 tháng tuổi của Chris cũng ở trên thuyền cùng bố mẹ.

Sau khi gọi ứng cứu, một thuyền giải cứu trên biển và máy bay trực thăng đã kịp thời đến giúp đỡ. Vì thời tiết đẹp nên công tác cứu hộ diễn ra suôn sẻ. Tất cả các hành khách đều được chuyển sang thuyền khác một cách an toàn.

Chris và Elsa Pataky.

Chris Hemsworth đang ở Tây Ban Nha để đóng phim In the Heart of the Sea của đạo diễn Ron Howard. Vợ anh, nữ diễn viên Elsa Pataky, vốn là người xứ bò tót nên cô đã tranh thủ bế con gái về thăm quê và ở gần chồng. Elsa hiện mang bầu đứa con thứ hai.

Hoài Vũ