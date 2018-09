Gal Gadot là Nữ hoàng phòng vé Hollywood năm 2017

Hoa hậu Israel mang lại doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng trong năm qua với vai diễn siêu anh hùng Wonder Woman.

Diễn viên Gal Gadot.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, Gal Gadot là nữ diễn viên đắt giá nhất năm 2017 khi mang về doanh thu 1,4 tỷ USD cho nhà sản xuất qua hai bộ phim cô góp mặt gồm Wonder Woman và Justice League. Vai diễn Wonder Woman xinh đẹp và mạnh mẽ của Gal Gadot trong cả hai bộ phim bom tấn này đều được khán giả yêu thích nồng nhiệt. Phim Wonder Woman thành công ngoài sức mong đợi với doanh thu gần 822 triệu USD. Justice League (Gal đóng cùng Ben Affleck và Henry Cavill) tuy không như kỳ vọng nhưng cũng thu về 653 triệu USD.

Người đẹp Israel khuynh đảo màn ảnh rộng năm qua với vai siêu anh hùng Wonder Woman.

Những nữ diễn viên khác đem lại doanh thu phòng vé cao nhất năm là Emma Watson với Beauty and the Beast - 1,26 tỷ USD; Daisy Ridley với Star Wars: The Last Jedi - 1 tỷ USD (tính tới thời điểm hiện tại). Cả Gal Gadot, Emma Watson và Daisy Ridley đều góp mặt trong Top 10 ngôi sao có doanh thu cao nhất. Đây được coi như bước đột phá khi ngày càng có nhiều diễn viên nữ thủ vai chính trong các bộ phim bom tấn.

Emma Watson và Daisy Ridley.

Trong khi đó, Vin Diesel là tài tử đắt giá nhất với doanh thu 1,6 tỷ USD từ hai bộ phim xXx: Return of Xander Cage và The Fate of the Furious. Dwayne Johnson đứng thứ hai với 1,5 tỷ USD. Những ngôi sao tiếp theo trong top gồm Johnny Depp (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), Tom Holland (Spider-Man: Homecoming), Chris Pratt (Guardians of the Galaxy Vol. 2), Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok) và John Boyega (Star Wars: The Last Jedi).