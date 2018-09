'Gái ba con' Kourtney Kardashian tắm nắng bên trai trẻ ở Mexico

Chị cả nhà Kim hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào với bạn trai Younes Bendjima.

Hôm 24/1, Kourtney Kardashian chia sẻ trên trang Instagram bức hình tận hưởng ánh nắng ngập tràn ở Punta Mita, Mexico - nơi cô và người tình 24 tuổi Younes Bendjima đang nghỉ dưỡng. Ngôi sao truyền hình thực tế còn tranh thủ khoe triệt để vòng ba trứ danh cùng làn da bánh mật khỏe khoắn, bất chấp tuổi 40 cận kề và đã 3 lần sinh nở. Ba con của Kourtney, Mason, Penelope và Reign không đồng hành với mẹ trong chuyến đi này.

Bà mẹ ba con trong một bức hình được "khoe" trên Instagram hôm 24/1.

Kourtney và Younes có một năm yêu đương ngọt ngào và lãng mạn dù chênh lệch tuổi tác, cặp đôi đã đồng hành tới nhiều điểm như Paris, New York, Hy Lạp... Kourtney Kardashian tiết lộ trong show truyền hình Keeping Up With the Kardashians rằng cô gặp bạn trai hiện tại trong một quán bar ở Paris, khi đó cô có chút chếnh choáng hơi men và bị ấn tượng mạnh bởi chàng trai trẻ có chút ngạo mạn, tự tin. Sau đó, họ "bắt được tín hiệu" của nhau và sớm bước vào mối quan hệ.

Trong khi đó, một nguồn tin tiết lộ với tờ People hồi đầu năm: "Chẳng ai nghĩ được chuyện tình cảm ấy sẽ lâu dài, nhưng thực tế là Kourtney đang rất hạnh phúc. Ba đứa con của cô ấy quý mến Younes. Gia đình Kourtney cũng thích cậu ấy. Younes hoàn toàn khác Scott, anh ấy không tiệc tùng, không ưa hào nhoáng và rất tôn trọng bạn gái".

Khoảnh khắc bên nhau của cặp đôi.

"Phi công trẻ" Younes Bendjima cũng xuất hiện trong loạt ảnh Instagram của Kourtney Kardashian.

Ảnh: Instagram