'Frozen' là phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại

Bộ phim vừa đoạt giải Oscar đã vượt qua 'Toy Story 3' để trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất với hơn 1 tỷ USD.

Hãng Walt Disney thông báo tin vui vào ngày 30/3, bộ phim Frozen (Nữ hoàng băng giá) đã đạt 1,072 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu. Con số này chính thức khẳng định Frozen đã đánh bại phim hoạt hình ăn khách nhất từ trước đến nay là Toy Story 3 của hãng Pixar (1,06 tỷ USD).

"Frozen" ra mắt vào cuối tháng 11/2013 và vẫn đang được công chiếu tại một số quốc gia.

Bộ phim hoạt hình xúc động và đẹp lung linh này đã thu về 398,4 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ và 674 triệu USD ở nước ngoài. Phim đã được công chiếu tại 36 quốc gia và những buổi chiếu đắt khách ở Nhật trong suốt tháng 3 đã giúp phim ngoạn mục vươn lên vị trí dẫn dầu doanh thu. Vào đầu tháng 3, Frozen chỉ mới là phim hoạt hình ăn khách nhất của hãng Disney với 1 tỷ USD và vẫn kém Toy Story 3.

Thành công của Frozen có lẽ nằm ngoài sự trông đợi của Disney. Phim không chỉ thắng đậm về lợi nhuận phòng vé (kinh phí sản xuất là 150 triệu USD) mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Tại lễ trao giải Oscar vừa qua, bộ phim đã giành 2 giải thưởng lớn là Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc xuất sắc dành cho Let It Go.

Hoài Vũ