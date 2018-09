'Frozen' hoạt hình Disney ăn khách nhất

Bộ phim đoạt giải Oscar vừa lập kỷ lục 1 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới và con số vẫn tiếp tục tăng lên.

Poster phim "Frozen".

Frozen (Nữ hoàng băng giá) chính thức trở thành phim hoạt hình đạt doanh thu cao nhất của Disney, vượt qua Vua sư tử sản xuất năm 1994 với 987,5 triệu USD. Theo tổng kết của hãng, Frozen đã cán mốc 1 tỷ USD vào chủ nhật vừa qua (2/3). Bộ phim chỉ vừa ra mắt ở Nhật Bản, bởi vậy lợi nhuận vẫn không ngừng tăng lên. Frozen cũng được kỳ vọng sẽ đánh bại phim Toy Story 3 của hãng Pixar (1,06 tỷ USD) để trở thành phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại.

Ở thị trường Bắc Mỹ, phim thu về 388,7 triệu USD trong khi thị trường nước ngoài là 611,5 triệu USD. Phim đã được chiếu tại 36 quốc gia và dẫn đầu về doanh thu phòng vé là tại Hàn Quốc với 76,2 triệu USD, tiếp theo là Anh với 63,5 triệu USD.

Frozen lôi cuốn khán giả bởi hình ảnh đẹp lung linh, những ca khúc ấn tượng, lời thoại dí dỏm và nội dung xúc động, ý nghĩa. Bộ phim cũng được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao, mang về một loạt giải thưởng danh giá. Frozen đoạt giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Quả cầu vàng, Baftas và Oscar. Phim còn giành thêm một tượng vàng Oscar cho Ca khúc chủ đề hay nhất với Let It Go do ca sĩ Idina Menzel thể hiện.

Trailer "Frozen"

Cho đến nay, ngoài Frozen, Disney đã có 3 phim điện ảnh do hãng sản xuất đã vượt mốc 1 tỷ USD là Cướp biển vùng Cabibbe phần 3 và 4, Alice lạc vào xứ sở thần tiên.

Hoài Vũ