Fan và các nghệ sĩ tưởng nhớ 9 năm ngày mất của Michael Jackson

Người hâm mộ từ khắp nơi tới viếng thăm ngôi nhà thời thơ ấu của ông hoàng nhạc pop và trình diễn điệu nhảy Moonwalk.

Ngày 25/6, bên ngoài ngôi nhà thời thơ bé của Michael Jackson ở Gary (Indiana, Mỹ), đông đảo các fan quây quần, bật radio và nhảy điệu nổi tiếng của huyền thoại nhạc pop. "Chúng tôi là những fan ruột của Michael Jackson", David Brooks đến từ bang Alabama chia sẻ trong khi ngắm con trai nhảy Moonwalk.

David Brooks nhảy bên ngoài ngôi nhà của Michael Jackson.

Legirtha Ward, một fan nữ, năm nào cũng lái xe đến nhà Jackson vào mỗi sinh nhật và kỷ niệm ngày mất của ngôi sao nhạc pop. Cô bật các bài hát của Jackson trên xe và ngồi nhún nhảy. "Anh ấy là một nghệ sĩ vĩ đại, vĩ đại nhất thế giới".

Âm nhạc của Michael Jackson đã đưa mọi người xích lại gần nhau. Khi đến ôn lại kỷ niệm, các fan xa lạ đến từ khắp nơi hát và nhảy cùng nhau như những người thân thiết. Trong nhiều năm, 3 người con của Michael là Prince, Paris và Blanket cũng thường về thăm ngôi nhà này trong dịp tưởng nhớ bố.

Các fan quây quần bên ngoài ngôi nhà.

Nhiều nghệ sĩ cũng dành sự tưởng nhớ Jackson trong ngày mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quên này. Siêu mẫu Naomi Campbell chia sẻ bức ảnh quay MV cùng Michael Jackson và bày tỏ: "Không thể tin được là đã 9 năm. Em nhớ anh và anh sẽ mãi ở trong trái tim em".

Nữ diễn viên Brooke Shields chia sẻ: "Nhớ người bạn yêu quý của tôi". Ca sĩ Orianthi viết: "Nhớ về Michael Jackson, cũng ngày này 9 năm trước... Nhớ bạn triệu triệu lần...".

Con gái của Michael Jackson là người mẫu Paris Jackson thổ lộ tình yêu dành cho cha trên Twitter: "Cảm ơn bố vì tình yêu mà bố đã trao cho con".

Naomi Campbell tưởng nhớ Jackson.

9 năm trước, ngày 25/6/2009, Michael Jakson đột tử tại nhà riêng vì dùng thuốc giảm đau quá liều. Triệu triệu người hâm mộ bàng hoàng trước cái chết của huyền thoại âm nhạc ở tuổi 50. Michael ra đi khi đang chuẩn bị cho tour diễn trở lại mang tên This Is It.