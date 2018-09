Fan trả 2.000 USD mua vé show để chụp selfie với Bieber

Số tiền không nhỏ nhưng các fan của Justin Bieber đã tranh nhau mua vé để có được cơ hội này.

Justin Bieber thường khiến các fan nữ ngất ngây khi chụp ảnh selfie cùng.

Theo trang web bán vé Altitude Tickets, người hâm mộ sẽ có cơ hội chụp ảnh "tự sướng" riêng với Justin Bieber tại tour diễn Purpose với giá 2.000 USD (44 triệu đồng). Trang web này vừa công bố 3 loại vé VIP xem tour diễn của Bieber, bao gồm: Gói Where Are You Now giá 375 USD, gói I’ll Show You giá 925 USD và gói Ultimate giá 2.000 USD.

Trong gói đắt nhất, fan sẽ có cơ hội chụp ảnh selfie một mình với Justin tại buổi gặp gỡ, được đứng gần sân khấu, xem cảnh hậu trường và được nam ca sĩ ký tặng. 20 gói Ultimate đều đã được fan mua sạch trong ngày đầu mở bán.

Ở gói 925 USD, fan chỉ được chụp ảnh selfie tập thể cùng Bieber và download miễn phí một lần album Purpose của anh.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc khi nhà tổ chức đưa ra cái giá cao như vậy để "câu" các fan cuồng của Justin Bieber. Một người viết: "Tôi hy vọng không ai mua vé vì quá lãng phí khi tốn 2.000 USD trong vòng 10 giây". Một khán giả khác bình luận: "Với 2.000 USD, anh ấy nên để chúng ta sống cùng trong một tuần"...

Tuy nhiên một số fan vẫn ủng hộ Bieber và nhà tổ chức. Họ cho rằng khán giả có nhiều lựa chọn loại vé phù hợp với túi tiền của mình: "Justin cũng có loại vé 50 USD - anh ấy là ngôi sao nhạc pop duy nhất làm điều đó, giúp cho một gia đình 4 người có thể cùng nhau đi xem show của anh ấy".

Tour Purpose sẽ bắt đầu vào ngày 9/3 tại Seattle, Mỹ. Justin Bieber sẽ biểu diễn tại 58 thành phố ở khu vực Bắc Mỹ.

Hoài Vũ