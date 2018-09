Fan nữ như thể chị em song sinh của Selena Gomez

Một cô gái 23 tuổi người Mexico có gương mặt và thần thái giống hệt ngôi sao 'Phù thủy xứ Waverly'.

Sofia Solares bỗng trở nên nổi tiếng sau khi lập tài khoản Instagram và đăng loạt ảnh chân dung của mình. Hầu hết mọi người đều thốt lên rằng Sofia trông như thể chị em bị "thất lạc" của Selena Gomez bởi gương mặt, mái tóc và vóc dáng của hai người rất giống nhau. Điều đặc biệt là Selena cũng mang trong người một nửa dòng máu Mexico giống như cô gái này.

Sofia Solares (bên trái) và Selena Gomez.

Rất hạnh phúc khi được khen ngợi giống công chúa Disney, Sofia chia sẻ trên E!News: "Tôi rất yêu mến Selena Gomez và chắc chắn là một fan của cô ấy rồi. Sẽ thật tuyệt nếu một ngày nào đó cô ấy biết đến sự tồn tại của tôi. Nếu cô ấy dành vài phút để viết điều gì đó cho tôi, tôi sẽ bật khóc vì vui sướng!".

Sofia cho biết, cô không cố tình bắt chước phong cách của Selena để gây chú ý mặc dù thú nhận có bị ảnh hưởng từ giọng ca Come & Get It. "Thành thực mà nói, rất nhiều lần mọi người nói với tôi 'trông bạn giống Selena Gomez quá'. Không phải là tôi không thích nghe điều đó nhưng tôi muốn họ yêu tôi vì con người tôi hơn. Đôi khi cách ăn mặc của Selena truyền cảm hứng cho tôi nhưng tôi luôn cố gắng là chính mình".