Fan nữ mừng rơi nước mắt khi được George Clooney hôn má

Một fan nữ người Scotland tên là Heather McGowan đã giành được cơ hội có một không hai trong đời là gặp gỡ và đi ăn trưa với George Clooney. Cô may mắn chiến thắng trong một chương trình bốc thăm tại quán cafe ủng hộ người vô gia cư tên là Social Bite ở thành phố Edinburgh. Từ tháng 7, những khách hàng tới quán này khi quyên góp 5 bảng Anh sẽ được nhận một phiếu rút thăm và giải thưởng là buổi "hẹn hò" với tài tử Hollywood. Chương trình này đã giúp quyên góp được hàng nghìn bảng Anh cho quán Social Bite cũng như quỹ từ thiện Not on Our Watch của George Clooney.