Fan cuồng tiếp tục phẫu thuật mũi để giống Kim

Anh chàng Jordan James Parke trải qua ca phẫu thuật mũi để có được diện mạo hoàn toàn giống thần tượng.

Jordan James Parke, chuyên gia trang điểm 23 tuổi đến từ Anh từng gây xôn xao dư luận khi tiết lộ chi 150.000 USD (3,1 tỷ đồng) để có diện mạo giống Kim Kardshian. Hôm 12/5, anh chàng này được mời xuất hiện trên show truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ mang tên Botched của kênh E!News và chia sẻ về hành trình gian nan để trở thành bản sao của thần tượng.

Jordan trên chương trình "Botched" của kênh "E!News".

Jordan thừa nhận, gương mặt anh trở nên cứng nhắc và "không thể cử động theo ý muốn" sau khi trải qua gần 50 cuộc phẫu thuật bắt đầu từ 4 năm về trước. Ngoài bơm môi, anh chàng này còn xăm lông mày, tẩy lông bằng laser, sửa má, tiêm botox. Jordan cho biết anh bị nghiện bơm môi: "Tôi xăm lông mày năm 19 tuổi và bơm môi năm 21 tuổi. Tôi tới gặp bác sĩ và yêu cầu phẫu thuật môi sao cho thật tự nhiên. Thế rồi qua mỗi lần chỉnh sửa chúng cứ thế lớn dần. Thi thoảng môi tôi còn sưng vù và mất cân đối. Tôi lo sợ nếu chúng tiếp tục bị lệch, tôi sẽ phải quay trở lại với đôi môi nhỏ xíu trước đây và thế thì sẽ không còn là tôi nữa. Đôi môi hiện tại đã thực sự thay đổi con người tôi, tôi sẽ trở nên tầm thường và nhàm chán nếu không có chúng".

Đầu tháng 4 vừa qua, Jordan đã trải qua thêm một cuộc phẫu thuật nữa để có được chiếc mũi hoàn hảo giống Kim. Tuy nhiên bác sĩ của anh cảnh báo việc làm mũi có thể gây ra hậu quả trầm trọng hơn với đôi môi. Mong muốn hiện tại của Jordan là hy vọng các bác sĩ có thể giúp môi anh được cố định một cách chắc chắn. Jordan cũng lo sợ sẽ bị tóm trước khi gặp được thần tượng vì diện mạo của anh có thể khiến người khác nghĩ rằng anh bị điên.

Chuyên gia trang điểm khoe ảnh phẫu thuật mũi trên facebook cách đây không lâu.

Jordan ám ảnh ngoại hình giống Kim sau khi xem chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians của cô. Bên cạnh phẫu thuật thẩm mỹ, anh cũng chi không biết nhiêu tiền để sở hữu những chiếc túi xách, quần áo trang trang sức giống như thần tượng người Mỹ. Số tiền này một phần do anh chăm chỉ làm việc, một phần anh mượn từ gia đình của mình. Jordon thổ lộ, mẹ là người khá chiều chuộng và sẵn sàng mua bất cứ thứ gì anh thích.

Jordan "tự sướng" với cuốn sách mới của Kim Kardashian.

Trần Quỳnh