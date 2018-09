Fan cuồng làm đủ trò để đột nhập nhà Taylor Swift bày tỏ tình yêu

Trèo tường, nhảy lên mái nhà, bơi hàng km... là cách mà nhiều anh chàng không ngại 'vượt khó' để mong có cơ hội gặp nữ ca sĩ xinh đẹp.

Bơi 3 km trên biển giữa đêm khuya để tiếp cận biệt thự của Taylor

Tháng 5/2013, một thanh niên tên là Lucas H. Vorsteveld, 22 tuổi ở Chicago định đột nhập vào biệt thự bên bãi biển của Taylor Swift thuộc tiểu bang Rhode Island. Anh này đã bơi 3 km trong làn nước lạnh để đến bãi biển riêng của nhà Taylor vào lúc 2h sáng.

Biệt thự của Taylor ở Rhode Island.

Tuy nhiên khi gần vào đến bờ, fan cuồng này bị đội vệ sĩ của Taylor phát hiện. Anh ta định bơi ngược lại nhưng đã bị tóm gọn. Ban đầu Lucas khai rằng anh ta chỉ đang bơi... tập thể dục nhưng sau đó đã thừa nhận có âm mưu tiếp cận ngôi biệt thự của Taylor vì muốn nhìn thấy cô. Lucas sau đó phải hầu tòa vì vụ đột nhập trái phép này.

Leo lên mái nhà căn penthouse 20 triệu USD của Taylor

Tháng 3 năm ngoái, Taylor Swift liên tục bị một fan nam quấy nhiễu ngày đêm tại căn hộ sang trọng của cô ở Tribeca, New York. Anh chàng tên Mohammed Jaffar, 29 tuổi, đã 4 lần tìm đến căn penthouse này với khao khát được gặp nữ ca sĩ. Lần đầu tiên, anh ta đột nhập vào hành lang căn hộ. Lần thứ hai, Mohammed nhảy lên mái tòa nhà lúc giữa đêm. Hai lần khác, fan cuồng này nhấn chuông liên hồi từ 45 phút đến 1 tiếng.

Căn penthouse sang chảnh của Taylor ở New York.

Mohammed Jaffar cũng đã nhiều lần liên lạc với quản lý của Taylor Swift để xin được sắp xếp cuộc hẹn với nữ ca sĩ. Anh ta gọi điện tới 60 lần trong khoảng 2 tuần. Mohammed bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 6/3/2017.

Trèo tường cố thủ tại biệt thự ở Beverly Hills

Ngày 8/4 vừa qua, một người đàn ông đã bị bắt giữ khi đang trèo tường vào biệt thự 25 triệu USD của Taylor ở Beverly Hills, Los Angeles. Người này hét vang tên Taylor nhưng khi đó cô không có ở nhà. Các vệ sĩ của Taylor yêu cầu fan cuồng trèo xuống nếu không sẽ gọi cảnh sát, tuy nhiên anh ta vẫn cố thủ trên bức tường rào.

Taylor đã xây tường cao bao quanh biệt thự nhưng vẫn thường xuyên có fan cuồng đột nhập vào nhà.

Cảnh sát Beverly Hills sau đó đã tới cưỡng chế người đàn ông này về đồn. Anh ta đang đối mặt với 6 tháng tù vì tội đột nhập trái phép và không chịu rời khỏi tài sản riêng của người khác.

Cướp ngân hàng để ném tiền vào nhà của Taylor

Tuần trước, tên cướp ngân hàng Bruce Rowley ở tiểu bang Connecticut đã bị cảnh sát bắt giữ. Bruce khai rằng hắn yêu Taylor Swift và muốn làm điều này để gây sự chú ý với giọng ca Look What You Made Me Do.

Tên cướp Bruce Rowley.

Theo TMZ, Bruce Rowley đã vào ngân hàng khống chế và yêu cầu một nhân viên đưa tiền cho hắn. Sau khi rời đi với một túi tiền, Bruce lái xe đến biệt thự của Taylor ở Rhode Island và ném qua hàng rào một xấp tiền lớn. Fan cuồng này tin rằng Taylor sẽ ấn tượng trước hành động của hắn, tuy nhiên lúc đó nữ ca sĩ không ở nhà. Cảnh sát đã lần theo dấu vết của Bruce và tóm gọn hắn trên đường.

Ảo tưởng là bạn trai, đột nhập vào nhà Taylor đòi cưới

Rất nhiều fan nam khác đã khiến Taylor Swift sợ khiếp vía khi khủng bố bằng thư tình, email, điện thoại hoặc bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà cô để thổ lộ tình yêu.

Vào năm 2011, nữ ca sĩ liên tục bị một fan nam có triệu chứng tâm thần tên là Timothy Sweet đeo bám. Không chỉ đột nhập vào nhà, Timothy còn gửi email đe dọa sẽ giết bất kỳ ai can thiệp vào chuyện tình cảm của hắn và Taylor. Fan cuồng này viết: "Taylor yêu quý, anh sẽ giết bất kỳ người đàn ông nào can thiệp vào cuộc hôn nhân của chúng ta. Xin gửi lời này đến ngài ngoại trưởng Mỹ John Kerry". Hay: "Vợ của tôi, Taylor Swift và tôi đang sống chung tại Beverly Hills. Tôi yêu cô ấy. Chúng tôi luôn tôi trọng và thương yêu nhau. Tôi sẽ luôn mang theo súng để bảo vệ cô ấy"...

Cho đến tháng 3/2014, Timothy mới bị bắt và bị cấm không được đến gần giọng ca Bad Blood cũng như bố mẹ cô.

Năm 2012, một anh chàng tên Jacob Kulke tự nhận là bạn trai của Taylor, nhảy qua hàng rào vào sân biệt thự của cô ở Nashville, Tennessee. Sau khi bị bắt, anh ta khai rằng đã bắt xe bus từ bang Wisconsin quê nhà tới Nashville để mừng sinh nhật của "bạn gái".

Jacob Kulke lĩnh án 13 tháng tù treo vì tội đột nhập vào nhà Taylor.

Hồi tháng 1 năm nay, một người đàn ông 58 tuổi khi bị cảnh sát New Hampshire bắt giữ cũng nhận là bạn trai của Taylor Swift và khai rằng anh ta đang muốn mua súng để bảo vệ ngôi sao nhạc pop.