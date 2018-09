Fan cuồng chi hơn 3 tỷ đồng để phẫu thuật giống Kim

Anh chàng 23 tuổi Jordan James Parke đã trải qua 50 cuộc phẫu thuật để có gương mặt như thần tượng.

Jordan cố phẫu thuật để giống người đẹp truyền hình thực tế Mỹ Kim Kardashian.

Jordan James Parke đã làm gương mặt khá điển trai của anh trở nên biến dạng sau vô số lần "dao kéo". Tuy nhiên Jordan rất hạnh phúc khi diện mạo ngày càng giống Kim Kardashian. Chuyên gia trang điểm sống ở Manchester cho biết, anh đã chi 150.000 USD (3,1 tỷ đồng) cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, từ sửa má, xăm lông mày đến tẩy lông, bơm môi...

Jordan ám ảnh ngoại hình giống Kim sau khi xem chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Anh tâm sự trên tờ The Sun: "Tôi yêu mọi thứ về Kim. Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Da của cô ấy rất hoàn hảo, mái tóc và những thứ khác đều rất tuyệt vời".

Fan cuồng này thừa nhận gương mặt anh trông không được tự nhiên nhưng đó chính là mục đích của anh dù phải "hao tiền tốn của". Jordan bày tỏ: "Tôi bật cười khi mọi người cứ cố sỉ nhục tôi với những lời lẽ cho rằng trông mặt tôi giả tạo và giống tượng sáp. Họ nghĩ tôi muốn phẫu thuật để trông tự nhiên chắc? Nếu mặt tôi mà như thế, tôi sẽ đòi lại tiền của trung tâm thẩm mỹ".

Fan cuồng cũng đắp mặt nạ bằng máu và sử dụng quần áo và phụ kiện thời trang giống Kim.

Jordan cho hay, sắp tới anh sẽ làm thêm vài cuộc phẫu thuật khác để có chiếc mũi hoàn hảo giống Kim. Anh chàng này cũng đã chi không biết nhiêu tiền để sở hữu những chiếc túi xách, quần áo trang trang sức giống như thần tượng người Mỹ.

Hình ảnh Jordan trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Hoài Vũ