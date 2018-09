Fan chế ảnh hài Leo DiCaprio trượt Oscar

Leonardo DiCaprio đã rất kỳ vọng giành giải Oscar lần đầu tiên trong đời với vai diễn ông trùm môi giới chứng khoán trong phim "Sói phố Wall" (The Wolf of Wall Street). Tuy nhiên, cuối cùng anh lại tuột mất giải thưởng về tay Matthew McConaughey. Trước đây, Leo đã 3 lần được đề cử nhưng anh đều không may mắn.