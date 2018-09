Fan bỏ 1,5 triệu USD mua nhà của Whitney Houston

Người chủ mới khẳng định sẽ giữ nguyên mọi thứ trong ngôi nhà như thời nữ ca sĩ từng sống.

Nhà của Whitney Houston ở New Jersey.

Matthew Krauthamer, một người hâm mộ cuồng nhiệt ngôi sao quá cố Whitney Houston, vừa mua biệt thự xinh xắn của cô ở New Jersey. Fan nam đã chi 1,5 triệu USD (31,7 tỷ đồng) để sở hữu ngôi nhà. Matthew chia sẻ, nơi đây lưu giữ quá nhiều kỷ niệm đẹp về giọng ca I Will Always Love You nên anh không muốn thay đổi bất kỳ chi tiết nào.

Matthew tâm sự trên trang NJ.com: "Tôi rất ý thức về việc giữ gìn những gì cô ấy tạo nên ở đây. Whitney đã dành nhiều tâm sức để sửa chữa, trang hoàng ngôi nhà. Mảnh đất này thật xinh đẹp. Cô ấy cũng yêu quý và cư xử rất tốt với những người hàng xóm. Nhà của cô ấy là gia đình của cô".

Matthew Krauthamer muốn giữ gìn ngôi nhà giúp Whitney Houston.

Whitney mua nhà từ năm 1987 nhưng cô đã không sống trong biệt thự này từ 5 năm trước khi qua đời vào tháng 2/2012. Tuy nhiên, New Jersey là nơi chôn rau cắt rốn của nữ ca sĩ nên cô luôn yêu mến và gắn bó với nơi đây.

Ngôi nhà của cô rộng gần 1.200m2, gồm 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, phòng thu âm, bể bơi, sân tennis, gara đủ chỗ cho 6 xe hơi... Thiết kế ngôi nhà rất độc đáo, ấn tượng gồm nhiều khối tròn kết nối với nhau. Các phòng đều có cửa kính kịch trần và có 13 cửa sổ ở trần nhà đón ánh nắng tự nhiên tràn ngập.

Người chủ mới là một bác sĩ kiêm nhà kinh doanh bất động sản trẻ tuổi. Matthew đã cố gắng mua ngôi nhà trong nhiều năm qua. Anh khẳng định sẽ giữ gìn ngôi nhà và không bao giờ mở cửa đón khách tham qua để nhằm trục lợi.

Hoài Vũ