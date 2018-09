Eva Mendes hạnh phúc làm mẹ ở tuổi 41

Người đẹp 'Ma tốc độ' chia sẻ niềm hạnh phúc khi được thức trắng đêm trông con gái bé bỏng.

Xuất hiện rạng rỡ trên tạp chí danh tiếng dành cho phụ nữ Women's Health, người đẹp Eva Mendes chia sẻ về niềm hạnh phúc khi được làm mẹ: “Tôi thực sự cảm thấy thích thú khi được thức trắng đêm trông con. Bởi với tôi điều đó thể hiện tình yêu vô bờ bến của người mẹ”. Eva có suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn khác so với hầu hết các ông bố, bà mẹ trẻ. Hầu hết việc thức đêm trông con là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các cặp vợ chồng.

Bà mẹ một con khoe vẻ đẹp gợi cảm trên tạp chí "Women's Health".

6 tháng trước, Eva Mendes sinh con gái với tài tử Ryan Gosling nhưng vốn là người kín tiếng nên chưa một lần cô tiết lộ điều gì về công chúa nhỏ ngoài việc đặt tên con là Esmeralda Amadar. Kể từ khi mang bầu, Eva hoàn toàn xa lánh giới truyền thông. Và ngay cả khi con gái đã chào đời, cô vẫn quyết tâm dẹp bớt công việc để dành thêm thời gian ở bên con.

Tuần trước, tài tử The Notebook tổ chức sinh nhật lần thứ 41 cho Eva tại ngoại ô Los Angeles. Vì không muốn để con gái ở nhà nên cả hai đã quyết định mang bé đi cùng. Mặc dù đây là lần đầu tiên để nhóc tỳ xuất hiện ở nơi công cộng nhưng cô bé được che đậy kín mít bằng chăn khiến các paparazzi không làm ăn được gì. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí thời trang Violet grey, Eva Mendes từng chia sẻ: "Cho dù chúng ta có thích hay không thì giữ cho cuộc sống của Esmeralda không bị để ý là vô cùng khó khăn. Tôi biết là không công bằng cho lắm nhưng tôi và Ryan quyết định bảo vệ sự riêng tư cho con gái ngay từ đầu".

Mỹ nhân nóng bỏng nhất Hollywood luôn kín tiếng trong chuyện con cái.

Eva Mendes được mệnh danh là người đàn bà quyến rũ nhất hành tinh bởi không chỉ có vóc dáng mềm mại, nóng bỏng với các số đo "siêu chuẩn" mà cô còn biết cách ăn mặc thời trang, ăn uống khoa học và tập luyện chăm chỉ. Eva tiết lộ, cô có một bác sĩ tâm lý riêng và cô cảm thấy thực sự thoải mái khi có một người để trò chuyện giải tỏa những mệt mỏi, cho cô biết nên và không nên làm gì.

Người đẹp còn cho biết cô vừa thực hiện một quảng cáo tại New York nhằm giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới do cô thiết kế và đang tập trung toàn bộ thời gian cho con cái và gia đình. Trong khi đó, Ryan Gosling vẫn đang trên trường quay của bộ phim The Nice Guys cùng tài tử Russell Crowe ở Los Angeles và sẽ tiếp tục chuỗi ngày bận rộn với bộ phim The Big Short cùng Brad Pitt và Christian Bale.

Cặp tình nhân đẹp nhất Hollywood.

Cặp tình nhân đẹp nhất Hollywood bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2011. Sau nhiều lần xích mích cãi cọ, cả hai vẫn quay về bên nhau. Mới đây xuất hiện tin đồn cặp đôi đang lên kế hoạch đính hôn và tổ chức lễ cưới nhưng tới giờ chưa có bên nào xác nhận thông tin này.

Trần Quỳnh