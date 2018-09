Eva Mendes đòi bỏ Ryan Gosling vì ghen tuông

Nữ diễn viên Eva Mendes đã nổi giận đòi chia tay sau khi phát hiện trong điện thoại của bạn trai có tin nhắn mùi mẫn.

Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ Us, chuyện tình của Ryan Gosling và Eva Mendes gặp trục trặc từ vài tháng nay. Nguyên nhân khiến mối quan hệ lãng mạn rạn vỡ bắt nguồn từ sự ghen tuông của Mendes. Cặp đôi đã cãi vã một trận nảy lửa cách đây 6 tháng chỉ vì một tin nhắn.

Eva Mendes và Ryan Gosling bị đồn sắp chia tay.

Nguồn tin chia sẻ: "Cô ấy nhìn thấy một tin nhắn tình cảm từ số bí ẩn nên cho rằng Ryan đang bí mật tằng tịu với cô gái khác...". Từ đó, Eva suốt ngày hồ nghi, trong khi Ryan Gosling rầu rĩ, mệt mỏi vì bị bạn gái dằn vặt.

Bạn bè của Eva Mendes nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của nữ diễn viên Ma tốc độ. Thời gian gần đây, người đẹp tỏ ra khó chịu khi mọi người đề cập tới Ryan. "Rõ ràng là có vấn đề gì đó đang xảy ra", một người bạn của cô cho biết. Mặc dù đại diện của Mendes phủ nhận chuyện chia tay nhưng các nguồn tin lại khẳng định rằng, mối quan hệ của cặp sao có thể tan vỡ trong tương lai gần.

Cặp sao đã hẹn hò 2 năm qua.

Eva bắt đầu hẹn hò với tài tử Notebook từ cuối năm 2011. Eva hơn Ryan 7 tuổi nhưng họ vẫn rất đẹp đôi và yêu nhau say đắm. Không chỉ hẹn hò ngoài đời, hai người còn đóng cặp trong phim The Place Beyond the Pines năm 2012.

