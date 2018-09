Eva Green nhút nhát ngoài đời nhưng lại 'cởi bạo' trong phim

Bond girl người Pháp không thể lý giải vì sao cô thường chấp nhận đóng những cảnh khỏa thân nóng bỏng.

Eva Green từ lâu đã nổi tiếng với hình ảnh cô đào ma mị, gợi tình không chỉ riêng vai diễn người tình của điệp viên James Bond trong Sòng bạc hoàng gia. Cô từng khỏa thân đóng cảnh sex bạo liệt trong nhiều bộ phim khác như tác phẩm kinh dị cấm trẻ em dưới 17 tuổi The Dreamers, bom tấn hành động 300: Rise of an Empire hay Sin City: A Dame to Kill For và phim truyền hình Penny Dreadful.

Eva gợi cảm trong phim "Casino Royale".

Một cảnh nóng trong "300: Rise of an Empire".

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chi W tháng 7, khi được hỏi về chuyện thường xuyên cởi đồ đóng cảnh nóng, mỹ nhân Pháp tiết lộ: "Đó thực ra là điều rất nghịch lý. Bình thường tôi nhút nhát vô cùng nhưng tôi lại có thể khoe thân trước hàng nghìn người trên màn ảnh. Tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại làm điều đó. Chắc tôi cần gặp chuyên gia tâm lý để tìm hiểu".

Eva lý giải thêm: "Từ bé tôi đã không phải là cô bé bạo dạn và luôn thui thủi ở trường học. Tôi thường đỏ bừng mặt mỗi khi giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi. Tôi cảm thấy mình như bị đông cứng vậy".

Tính cách hơi khép kín và gương mặt có vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ của Eva Green khiến nhiều người từng hiểu lầm về cô. Đạo diễn Tim Burton chia sẻ: "Eva là người mà bạn không thể hiểu được ngay khi mới gặp gỡ. Có thứ gì đó rất riêng tư và bí hiểm ở cô ấy. Mọi người nghĩ cô ấy 'đen tối' nhưng thực sự cô ấy thú vị hơn thế rất nhiều. Mọi người cũng nói tôi như vậy nhưng kỳ thực không phải. Chỉ tại vì họ thấy tôi hay mặc đồ đen chăng?".

Nữ diễn viên trên tạp chí W.

Eva Green và đạo diễn Tim Burton đang hợp tác trong bộ phim Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Mái ấm kỳ lạ của cô Peregrine). Eva vào vai cô hiệu trường Peregrine - người che chở những em bé có khả năng kỳ lạ trong ngôi trường của mình. Bộ phim mới của Eva Green sẽ được công chiếu vào tháng 9 tới.

Hoài Vũ