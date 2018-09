Emma Watson lên tiếng về tin đồn ảnh nóng

Nữ diễn viên thể hiện sự bức xúc trước những tin đồn phát tán ảnh nude và thêm quyết tâm bảo vệ cho nữ quyền.

Sau bài phát biểu đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ hôm 20/9 năm ngoái diễn ra tại Hội nghị của Ủy ban Liên hợp quốc, Emma Watson đã bị một website dọa tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Tuy nhiên, gần nửa năm trôi qua, không một bức ảnh khỏa thân nào của nữ diễn viên bị phát tán. Trò chuyện tại trụ sở của Facebook ở London, Anh ngày hôm qua, Emma lần đầu lên tiếng về vụ việc này: "Tôi biết thừa đó là một trò lừa bịp, bởi không hề tồn tại bất kỳ tấm ảnh nào như thế".

Ngôi sao "Harry Potter" tại buổi trò chuyện ở trụ sở Facebook, Anh.

Cô phù thủy nhỏ cũng chia sẻ: "Những người xung quanh tôi thừa hiểu bình đẳng giới là một vấn đề đáng quan tâm, nhưng họ không nghĩ rằng đó là điều cấp thiết. Họ sẽ nói ‘Chúng ta đang sống ở Anh, và bất bình đẳng giới chỉ tồn tại trong quá khứ mà thôi’. Tuy nhiên, có lẽ họ sẽ cảm thấy sốc, đặc biệt là anh trai tôi, khi chỉ nửa ngày sau khi tôi có bài phát biểu, tôi đã nhận được lời đe dọa".

Cô cho rằng, phụ nữ đang nhận phải quá nhiều mối đe dọa dưới nhiều hình thức khác nhau và trường hợp của cô là một ví dụ điển hình. "Tôi đã rất tức giận. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng thêm quyết tâm hơn trong chiến dịch này. Nếu họ cố tình muốn tôi nhụt chí, thì họ đã làm điều ngược lại”, nữ diễn viên khẳng định.

Nữ diễn viên có bài phát biểu về quyền bình đẳng giới hồi tháng 9/2014.

Bài phát biểu của Emma nhằm khởi động cho chiến dịch He for She, một phong trào đoàn kết kêu gọi đàn ông và phụ nữ cùng đồng hành vì một xã hội bình đẳng giới. Theo nữ diễn viên, phong trào nữ quyền cần có sự tham gia của đàn ông bởi nó mang lại lợi ích cho cả hai phía. "Tôi đã nhìn thấy những người đàn ông đối mặt với những chứng bệnh về tâm thần nhưng không muốn hỏi xin sự giúp đỡ của người khác, bởi nó có thể khiến họ giảm bớt sự nam tính. Chúng ta thường không nói về việc những người đàn ông bị trói buộc bởi những định kiến về giới tính, nhưng tôi có thể thấy họ cũng phải chịu điều đó. Và khi họ có được tự do, mọi thứ sẽ thay đổi với phụ nữ như một hệ quả tự nhiên", Emma nói. Ở Việt Nam, ca sĩ Trần Thu Hà cũng được chọn làm gương mặt đại diện của chiến dịch He for She.

Emma là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn.

Bên cạnh những đóng góp cho điện ảnh Hollywood, nữ diễn viên 24 tuổi còn là người có học vấn cao và luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Những việc làm có ý nghĩa của cô đều được ghi nhận, quỹ vì Phụ nữ - Foundation For Women đã vinh danh Emma Watson là người nổi tiếng vì nữ quyền của năm theo kết quả một cuộc bình chọn tiến hành trên tạp chí Cosmopolitan.

Trần Quỳnh