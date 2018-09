Emma Stone làm bà mối cho Taylor Swift và bạn trai mới

Nữ diễn viên 'La La Land' chính là người giới thiệu tài tử trẻ Joe Alwyn cho cô bạn thân Taylor vào tháng 3 năm nay.

Taylor Swift và Joe Alwyn.

Chuyện tình bí mật của Taylor Swift và nam diễn viên kém 2 tuổi người Anh, Joe Alwyn, chỉ vừa được tiết lộ vào đầu tuần này. Theo The Sun, nữ ca sĩ Mỹ và Joe đã quen nhau từ hồi tháng 3 và bí mật hẹn hò vài tháng nay. Taylor thậm chí còn thuê nhà ở Bắc London để ở gần người yêu mới.

Tờ The Standard cho hay, người mai mối cho Taylor với nam diễn viên nổi tiếng là "trai ngoan" chưa mối tình vắt vai này chính là cô đào Emma Stone. Nữ diễn viên Mỹ quen Joe Alwyn khi đóng cùng trong bộ phim The Favourite. Nguồn tin kể: "Taylor và Emma vốn là bạn bè rất thân thiết. Emma đã giới thiệu hai người họ với nhau vì tin rằng Joe là người hoàn hảo cho Taylor. Quá trình quay phim The Favourite bắt đầu từ tháng 3 và cặp đôi đã được giới thiệu với nhau ngay sau đó. Emma đóng vai trò là bà mối".

Emma Stone đã mối lái Joe Alwyn cho cô bạn thân Taylor Swift.

Taylor Swift sống khá khép kín từ sau khi chia tay tài tử Tom Hiddleston, thậm chí những tháng gần đây cô còn bặt tăm tích. Nguồn tin cho biết, vì những tai tiếng trong các cuộc tình trước đó nên lần này Taylor quyết định giữ kín chuyện yêu trước công chúng. Dù vậy, giới thạo tin ở Anh đã sớm phát hiện ra chuyện tình lãng mạn này của cô.

Mẹ của nam diễn viên Joe Alwyn từ chối trả lời khi được hỏi về chuyện con trai hẹn hò Taylor Swift. Còn hàng xóm của anh tỏ ra rất sốc sau khi nghe tin Taylor thường xuyên tới khu phố của họ. Một người chia sẻ: "Tôi sẽ không kể với con gái tôi vì con bé sẽ phát điên mất!".