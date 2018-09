Em út Kim tậu biệt thự thứ tư ở tuổi 19

Người mẫu Kylie Jenner vừa chi 12 triệu USD để mua villa lộng lẫy ở Hidden Hills, California.

Mới 19 tuổi nhưng Kylie Jenner đã sở hữu 4 bất động sản triệu đô ở khu vực Los Angeles. Cô chỉ vừa tậu biệt thự mới rộng 1.200m2 với giá 12 triệu USD (gần 267 tỷ đồng). Ngôi nhà gồm 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm, bể bơi lớn ngoài trời và không gian sân vườn rộng rãi, thơ mộng.

Nhà mới 12 triệu USD của Kylie Jenner.

Kylie Jenner vốn có niềm đam mê lớn với bất động sản bên cạnh công việc kinh doanh mỹ phẩm và thời trang. Tháng 7/2015 (khi mới 17 tuổi), cô út nhà Kardashian đã tự bỏ tiền ra mua biệt thự 2,7 triệu USD tại khu phố Calabasas. Tháng 5/2016, Kylie đầu tư một villa sang trọng hơn ở khu Hidden Hills với giá 6 triệu USD. Đến tháng 8, người đẹp tuổi teen lại vung tiền mua tiếp biệt thự 4,5 triệu USD cũng ở Hidden Hills. Trong thời gian này, cô rao bán ngôi nhà đầu tiên với giá 3,6 triệu USD (cao hơn gần 1 triệu so với lúc mua).

Căn biệt thự khác của Kylie ở Hidden Hills.

Ở tuổi của Kylie, trong khi rất nhiều bạn bè còn ở chung và sống dựa vào bố mẹ, cô đã tự kinh doanh, hoạt động trong showbiz để kiếm tiền và trở thành nữ triệu phú tuổi teen. Kylie biết dựa vào danh tiếng của gia đình nhưng cũng rất độc lập và thể hiện tài năng riêng. Hiện thu nhập của cô em út nóng bỏng này đến từ show truyền hình thực tế ăn khách Keeping Up with the Kardashians, chụp ảnh mẫu, đóng video ca nhạc và buôn bán mỹ phẩm, quần áo, trang sức.

Kylie Jenner được tạp chí Times bầu chọn là một trong những nhân vật tuổi teen có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015. Cô đang hẹn hò rapper gốc Việt, Tyga.

Hoài Vũ