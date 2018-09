Em út Kim tậu biệt thự thứ hai ở tuổi 18

Người mẫu Kylie Jenner tự chi 6 triệu USD để mua biệt thự mới.

Kylie Jenner đã mua biệt thự 5 phòng ngủ ở Calabasas (California) với giá 2,7 triệu USD vào tháng 7/2015. Tuy nhiên mới đây cô quyết định đầu tư một villa rộng lớn và sang trọng hơn ở khu Hidden Hills, gần nhà mẹ ruột và cô chị gái Kim Kardashian. Biệt thự rộng 650m2 có giá hơn 6 triệu USD (133 tỷ đồng), gồm 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm và rất nhiều căn phòng tiện nghi khác như phòng xem phim, thay đồ, hầm rượu... Bên ngoài là bể bơi, sân vườn mênh mông.

Nhà mới của Kylie Jenner.

Giống như các cô chị gái nổi tiếng, Kylie Jenner rất giỏi kiếm tiền dù vẫn ở tuổi teen. Kylie là ngôi sao được khán giả yêu thích trong chương trình truyền hình thực tế ăn khách Keeping Up with the Kardashians. Ngoài tham gia show truyền hình, người đẹp còn là người mẫu quảng cáo, đóng video ca nhạc. Tuy nhiên, thu nhập lớn nhất của cô đến từ công việc kinh doanh. Từ năm 15 tuổi, Kylie cùng cô chị Kendall Jenner đã buôn bán mỹ phẩm, quần áo và trang sức. Khi tròn 18 tuổi, cô ra dòng son môi riêng mang tên Lip Kit và dòng mỹ phẩm Kylie Cosmetics bán chạy số 1 trên ứng dụng app store.

Kylie và chị gái, siêu mẫu Kendall Jenner.

Hai năm liên tiếp, Kylie được bầu chọn trong top 25 nhân vật tuổi teen có ảnh hưởng nhất thế giới. Năm 2016, cô là một trong 10 nghệ sĩ có nhiều người dõi theo nhất trên Instagram. Kylie Jenner cũng gây chú ý khi hẹn hò rapper gốc Việt Tyga từ cuối năm 2014 và chia tay vào tháng 4 vừa qua.

Hoài Vũ