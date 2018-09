Em út Kim Kardashian chia tay rapper gốc Việt

Người đẹp tuổi teen Kylie Jenner và rapper Tyga đã đường ai nấy đi sau một năm yêu nhau đắm đuối.

Kylie và Tyga trong bữa tiệc vào tháng 10.

Tyga (tên thật là Michael Ray Nguyen-Stevenson) vừa tổ chức tiệc sinh nhật 26 tuổi ở Los Angeles hôm 19/11 mà không có cô bạn gái Kylie Jenner hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình Kardashian tham dự. Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ TMZ, ngôi sao nhạc rap đã bị Kylie "đá" khoảng một tuần trước và họ đã chính thức chia tay.

Nguồn tin cho biết, gần đây cặp đôi này thường xuyên giận hờn vì xung đột lịch trình làm việc. Sự bận rộn khiến họ không thể dành thời gian cho nhau. Thêm vào đó, các thành viên trong gia đình Kardashian đã nhắc nhở cô út Kylie rằng "lúc này sự nghiệp quan trọng hơn rất nhiều, nên tập trung vào công việc thay vì quẩn quanh bên bạn trai", nguồn tin kể.

Trong khi đó, một nguồn tin khác tiết lộ trên tờ HollywoodLife, Kylie quyết định chấm dứt với Tyga sau khi cô ở Australia về và phát hiện bằng chứng bạn trai tán tỉnh một vũ công thoát y. Mặc dù rapper một mực phủ nhận, Kylie vẫn không thể tha thứ.

Cặp đôi vẫn còn quấn quýt trong khách sạn hôm 21/10.

Tyga và Kylie Jenner hẹn hò từ đầu năm nay và chính thức công khai từ mùa hè, khi Kylie bước sang tuổi 18. Tyga đã rất thân thiết với đại gia đình của bạn gái, từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians và rất nhiều sự kiện khác như sinh nhật Kim Kardashian, sinh nhật mẹ Kim - bà Kris Jenner vào đầu tháng 11...

Trong những ngày yêu nhau đắm đuối, Kylie kể rằng cô và Tyga hay cãi vã nhưng nhanh chóng làm lành. Kylie thường xuyên gặp gỡ gia đình người Việt của Tyga cũng như rất yêu quý cậu con trai riêng của người yêu. Hiện tại, cả hai vẫn giữ im lặng về chuyện chia tay.

Hoài Vũ