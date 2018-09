Em gái Kim khóc nức nở vì cãi nhau với bạn trai gốc Việt

Chuyện tình cảm trục trặc với rapper Tyga khiến người mẫu Kylie Jenner rất đau khổ.

Tập mới của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians phát sóng tối chủ nhật (31/1) tiết lộ hình ảnh rất chân thực về nỗi buồn thất tình của Kylie Jenner - cô em út 18 tuổi được cả nhà Kardashian rất mực yêu chiều. Kylie ngồi khóc trong vườn, bên cạnh là cô chị gái siêu mẫu Kendall Jenner. Khi được Kendall và hai chị gái khác hỏi han sự tình, Kylie càng nức nở hơn. Một lát sau, ngôi sao tuổi teen mới bình tâm trở lại và chỉ nói: "Em không biết phải là gì với Tyga bây giờ".

Kylie thổn thức vì cãi nhau với bạn trai.

Những thước phim được quay vào tháng 11 năm ngoái, thời điểm Kylie bị đồn bỏ Tyga vì phát hiện ra chàng rapper tán tỉnh qua mạng với một nữ ca sĩ nóng bỏng người Brazil. Họ chia tay hơn 1 tuần, nhưng sau đó tái hợp vì Kylie vẫn còn yêu Tyga say đắm.

Chuyện tình cảm của Kylie Jennfer và ngôi sao gốc Việt Tyga từng không được các chị em cô ủng hộ. Nguyên nhân là vì Tyga đã có cậu con trai 3 tuổi với người mẫu Blac Chyna. Tuy nhiên vì đây là mối tình đầu rất mãnh liệt của Kylie nên gia đình cô không muốn cấm cản.

Kylie và Tyga.

Sau thời gian trục trặc, Kylie và Tyga lại bên nhau thắm thiết. Nhưng mới đây, họ vướng thêm rắc rối mới khi bạn gái cũ của Tyga - Blac Chyna lại hẹn hò với anh trai của Kylie. Mối quan hệ tình cảm phức tạp này đang làm các thành viên trong gia đình Kardashian xung đột và chia rẽ.

Hoài Vũ