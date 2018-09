Em gái Kim diện áo xẻ ngực, quần bó phản cảm

Hôm qua, Kendall Jenner và em gái Kylie Jenner cùng nhau tới một khu phố mua sắm sầm uất ở Los Angeles để ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế của gia đình "Kepping Up With The Kardashian". Chân dài 19 tuổi và cô út nhà Kardashian ăn vận sành điệu, sải bước như trên sàn catwalk.