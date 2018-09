'Em gái Julia Roberts tự tử để vạch mặt chị'

Trầm cảm nặng nề vì bị gia đình bỏ rơi, Nancy Motes đã tìm đến cái chết với ý định phơi bày sự đối xử tàn nhẫn của chị gái.

Trước khi tự vẫn, em gái cùng mẹ khác cha của Julia Roberts đã để lại bức thư tuyệt mệnh kể tội người chị nổi tiếng. Theo các nguồn tin, Nancy đổ lỗi cho Julia đã khiến cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng và đi đến quyết định kết liễu cuộc đời. Anh trai hôn phu của Nancy cũng khẳng định, em dâu tương lai đau đớn vì sự đối xử độc ác của Julia và muốn tự tử để vạch mặt chị với công chúng.

Julia Roberts và em gái Nancy Motes đã có nhiều năm xung đột.

Conner Dilbeck, anh chồng chưa cưới của Nancy, phát biểu: "Nancy muốn SỰ THỰC được phơi bày và cô ấy sẵn sàng chết để thực hiện điều này. Tôi đã có nhiều thời gian ở bên Nancy để đủ hiểu về cô ấy và những gì đã xảy ra. Sự thực nằm trong bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang giấy".

Conner muốn nhấn mạnh, cái chết của Nancy không phải là một tai nạn như gia đình thông báo mà nằm trong ý đồ của cô. Trước đó, Conner cũng viết trên Facebook: "Tôi viết những dòng này thay lời tố cáo cho em trai tôi, John. Hôn thê yêu thương của cậu ấy, Nancy Motes, đã kết liễu cuộc đời ngày hôm qua bởi sự tàn nhẫn của người chị gái, Julia Roberts (chính là Người đàn bà đẹp). Julia đã làm mọi thứ bằng quyền lực của mình để hủy hoại cuộc sống của em gái cô ta và em trai tôi".

Conner Dilbeck, anh trai hôn phu của Nancy.

John Fraschetti, bạn thân hôn phu của Nancy, tiết lộ, nữ trợ lý sản xuất phim 37 tuổi đã bị trầm cảm nặng nề suốt nhiều tháng trước khi chết. Nancy đau lòng vì bị mẹ, bà Betty Loy Motes, và gia đình xa lánh từ 6 tháng trước. Fraschetti cũng cho rằng, Julia Roberts đang diễn trò "nước mắt cá sấu" vì sự thực cô vốn chẳng quan tâm gì đến em gái.

Anh ta chia sẻ: "Nữ diễn viên đó đang giả vờ đau buồn nhưng thực tế cô ta đã không muốn hàn gắn với Nancy khiến cô ấy khốn khổ vô cùng. Nancy buồn chán vì không ai trong gia đình ở bên cô ấy. Nancy vừa trải qua một Giáng sinh cô quạnh và tồi tệ. Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ không thể được mọi người yêu quý nữa. Lúc cô ấy còn sống, họ không thèm quan tâm. Đúng là Nancy có những rắc rối nhưng gia đình phải có cách gì đó giúp đỡ cô ấy. Tôi biết được rằng, Nancy rất yêu vị hôn phu và hạnh phúc vì cậu ấy luôn yêu thương, chăm sóc cô nhưng Nancy vẫn dằn vặt và trầm cảm vì cách đối xử của những người thân".

Vài ngày trước khi chết, Nancy đã tâm sự trên Twitter cô đang bị gia đình bỏ rơi và tố cáo Julia Roberts là một người chị tàn nhẫn. Vào giữa năm ngoái, Nancy cũng kể trên tờ The Sun về sự xung đột giữa hai chị em. Từ thời trung học, cô gái này đã rất tự ti, đau khổ vì luôn bị chị gièm pha về thân hình mập mạp của mình. Nancy nuôi mơ ước trở thành diễn viên nhưng Julia đã dập tắt hy vọng đó với lý do Nancy quá béo: "Julia không muốn tôi đi theo con đường của chị, chỉ bởi vì tôi béo mập", Nancy kể trên The Sun.

Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ Pagesix, chính tâm sự này của Nancy đã khiến Julia nổi giận. Nữ diễn viên đoạt giải Oscar cho rằng, em gái đã bán thông tin cho báo chí để trục lợi. Mối quan hệ của hai chị càng thêm rạn vỡ. Thêm vào đó, Julia được cho là không ưa em rể tương lai. Ngôi sao Notting Hill đã nói với mọi người rằng cô sẽ không tới đám cưới của em gái vào tháng 5 tới.

Julia và Nancy từng rất gắn bó.

Nguồn tin khác lại chia sẻ trên tờ RadarOnline, Julia thực lòng lo cho Nancy và muốn em gái tới trung tâm điều trị tâm lý và cai nghiện. Tuy nhiên, Nancy đã không hiểu lòng chị gái và luôn hiềm khích. Nguồn tin cho hay: "Chị em Julia đã có mối quan hệ phức tạp. Họ từng rất thân thiết khi còn trẻ. Nhiều năm qua, Julia đã cố gắng giúp đỡ em gái. 6 tháng trước, cô cũng khuyên Nancy nên tới trung tâm điều trị. Tuy nhiên Nancy gạt phăng lời đề nghị đó và còn công khai nói xấu Julia. Điều này khiến Julia rất đau lòng, nhưng cô ấy hiểu em gái là người nghiện cãi vã. Tính cách này cùng với việc dùng thuốc vô độ đã khiến Nancy trở thành một con người khác".

Sau cái chết của Nancy, Julia Roberts hủy tất cả các sự kiện showbiz. Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn với nữ diễn viên khi chuyện buồn xảy ra vào đúng lúc cô sắp tham dự lễ trao giải Oscar. Ngày 11/2, hôn phu của Nancy, John Dilbeck, kể rằng Julia đã gọi điện cho anh sau khi nghe tin dữ nhưng John không tiết lộ về cuộc trò chuyện giữa hai người.

Hoài Vũ