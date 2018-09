Em gái Britney ứa nước mắt nhớ lại chuyện mang bầu ở tuổi 16

Nữ ca sĩ Jamie Lynn Spears đã rất bàng hoàng và sợ hãi vì mang thai ngoài ý muốn.

9 năm trước, cô em gái bé bỏng của công chúa nhạc pop Britney Spears bất ngờ trở thành "bà mẹ tuổi teen" khi lỡ mang bầu với người bạn trai Casey Aldridge. Lúc đó, Jamie Lynn Spears đang là ngôi sao nhí của chương trình truyền hình dành cho tuổi teen Zoey 101. Đã có rất nhiều điều tiếng và áp lực đè lên Jamie nhưng cô đã dũng cảm đương đầu và nỗ lực để trở thành một người mẹ tốt. Con gái cô giờ đã gần 8 tuổi và Jamie không chỉ thành công trong cuộc sống riêng mà còn có sự nghiệp ổn định.

Jamie xúc động ôn lại chuyện mang bầu năm 16 tuổi.

Chặng đường 9 năm gian khó của Jamie Lynn được tái hiện lại trong bộ phim tài liệu mang tên Jamie Lynn Spears: When the Lights Go Out. Trong những thước phim xúc động, nữ ca sĩ 25 tuổi nhiều lần nghẹn ngào khi nhớ lại cú sốc thời thiếu nữ. "Họ nói: Cô đã có thai. Một ngôi sao nhí mang bầu, có biết bao nhiêu điều khủng khiếp và xấu xa mà dư luận đã xì xào về tôi", Jamie bật khóc kể. "Giờ nhìn lại quãng thời gian đó, tôi chỉ có thể thốt lên: Chúa ơi!".

Bố Jamie chia sẻ: "Lúc đó con bé trông rất tệ". Còn mẹ cô nhớ lại cảm giác khi nghe tin con gái dính bầu: "Tôi đã thực sự nghĩ rằng con bé đang nói đùa".

Jamie và Britney Spears năm 2003 - 4 năm trước khi Jamie mang thai.

"Khi đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ", Jamie tâm sự, "tôi cần phải trưởng thành hơn trước mắt mọi người. Tôi muốn làm điều gì đó để tự hào về bản thân. Tôi không chỉ là một ngôi sao nhí, không chỉ là em gái của một người nổi tiếng và tôi không chỉ là một bà mẹ tuổi teen".

Jamie Lynn sinh bé Maddie vào tháng 6/2008. Một năm sau, cô và bạn trai chia tay vì những căng thẳng, xích mích khi nuôi con ở tuổi còn quá trẻ. Jamie làm mẹ đơn thân, dành hết thời gian cho cô con gái nhỏ với sự trợ giúp của gia đình. Đến năm 2011, cô quyết định trở lại với âm nhạc, bắt đầu tự viết các ca khúc nhạc đồng quê kể lại những nỗi niềm của mình. Tháng 5/2014, Jamie phát hành album country đầu tiên của mình mang tên The Journey. Cũng năm đó, nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Jamie Watson và có tổ ấm hạnh phúc mới.

Jamie rạng ngời hạnh phúc bên con gái trong ngày cưới.

Hoài Vũ