Ed Sheeran ngủ quên ở nhà khi được xướng tên thắng 2 giải Grammy

Nam ca sĩ xứ sương mù đã không tới dự lễ trao giải ở New York vào tối 28/1.

Ed Sheeran đã hai lần được xướng tên chiến thắng ở các hạng mục Màn trình diễn pop xuất sắc với ca khúc Shape of You và Album nhạc pop xuất sắc. Tuy nhiên nam ca sĩ 26 tuổi đã không có mặt ở trung tâm Madison Square Garden để lên nhận giải.

Ed Sheeran đi ngủ sớm thay vì đến lễ trao giải.

Nhiều fan thắc mắc Ed Sheeran đã bận việc gì mà không tới lễ trao giải hoặc ít nhất là phản hồi trước chiến thắng của mình. Vài giờ sau đó, ngôi sao người Anh mới lên tiếng giải thích trên Instagram: trong lúc buổi lễ tưng bừng diễn ra tại New York, anh vẫn đang say giấc nồng ở nhà.

"Thức dậy và nghe tin mình đã giành 2 giải Grammy vào tối qua. Cảm ơn các bạn!", Ed Sheeran bộc bạch kèm theo bức ảnh chụp chú mèo cưng của anh, "quả bóng nhỏ này đang thực hiện một điệu nhảy ăn mừng. Rất nhiều tình yêu gửi tới mọi người".

Ed Sheeran nhận giải Grammy năm 2016.

Với Shape of You, Ed Sheeran đã đánh bại nhiều nghệ sĩ khác như Lady Gaga (Million Reasons), Kelly Clarkson (Love So Soft), Kesha (Praying) và Pink (What About Us). Ở hạng mục Album nhạc pop xuất sắc, nam ca sĩ vượt qua Coldplay, Lana Del Rey, Imagine Dragons, Kesha và Lady Gaga.

Ca khúc "Shape of You" của Ed Sheeran

"Shape of You" của Ed Sheeran Ed Sheeran có lẽ không còn màng danh vọng khi đang tận hưởng tình yêu ngọt ngào bên vị hôn thê Cherry Seaborn. Nam ca sĩ vừa cầu hôn Cherry trước năm mới đã lên kế hoạch kết hôn, sinh con. Ed cũng tâm sự, anh sẽ từ bỏ sự nghiệp âm nhạc khi con đầu lòng chào đời. "Mọi tham vọng của tôi sẽ trở về con số 0 ngay khi tôi có con. Tôi luôn tự nhủ: Mình thực sự không cần quan tâm đến ai nữa khi mình có một sinh linh khác cần được chăm sóc. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Khi bạn có con, mọi hoài bão cũng sẽ thay đổi vì bạn muốn trở thành một người cha tốt", Ed Sheeran chia sẻ trên Daily Star hôm 21/1.