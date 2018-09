Dwayne Johnson - vua phòng vé năm 2013

Diễn viên Steve Carell có công thu về 964 triệu USD. Bộ phim "Kẻ cắp mặt trăng 2" do anh lồng tiếng là phim đoạt doanh thu cao thứ hai trong năm nay tại thị trường Bắc Mỹ. Ngoài ra Steve còn góp mặt trong các phim "The Way Way Back" và "The Incredible Burt Wonderstone".