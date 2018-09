Dwayne Johnson giới thiệu bạn gái 'bầu bí' tại lễ ra mắt phim

Dwayne Johnson đưa bạn gái tới tham dự lễ ra mắt phim "Jumanji: Welcome To The Jungle" ở Los Angeles vào tối thứ hai, 11/12. Chỉ vài giờ trước đó, nam diễn viên hào hứng thông báo trên Instagram, Lauren Hashian đang mang bầu em bé thứ hai.