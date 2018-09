Dựng loạt phim ngắn 'Chạng vạng' chiếu trên Facebook

Kristen Stewart sẽ không tham gia dàn diễn viên nhưng giữ vai trò không kém quan trọng là đạo diễn phim.

Kristen Stewart và Robert Pattinson trong loạt phim "Chạng vạng" từ năm 2008 đến 2012.

Hãng phim Lions Gate vừa thông báo tin vui cho các fan của bộ truyện ma cà rồng nổi tiếng. Họ sẽ tái hiện lại câu chuyện tình lãng mạn của Edward và Bella qua seri phim ngắn mang tên The Storytellers - New Creative Voices of The Twilight Saga. Điều thú vị là loạt phim được chiếu trên mạng xã hội Facebook vào năm tới.

"Chúng tôi tin rằng Facebook là một cách tuyệt vời để giới thiệu thế giới Twilight với những đối tượng khán giả mới trong khi lại tạo sự hứng thú mới đối với các fan hiện tại. Dự án vừa được khởi động và có thể sẽ được ra mắt khán giả vào năm sau", ông Michael Burns, phó chủ tịch của Lions Gate chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên tờ New York Times.

Một dàn diễn viên mới toanh đang được casting cho seri phim ngắn này. Kristen Stewart tất nhiên sẽ không góp mặt nhưng cô vinh dự được mời làm đạo diễn cùng nhiều tên tuổi khác. Nhiều sao nữ ở Hollywood tham gia vào ê-kíp đạo diễn như Kate Winslet, Octavia Spencer, Julie Bowen. Ngoài ra, đội ngũ hùng hậu này còn có tác giả Chạng vạng - nhà văn Stephenie Meyer, đạo diễn Chạng vạng - Catherine Hardwicke, đạo diễn phim Frozen - Jennifer Lee.

Hoài Vũ