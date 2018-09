'Đóng sex với Leo DiCaprio chẳng hề lãng mạn'

Cô đào Margot Robbie tiết lộ những kỷ niệm hài hước khi đóng cảnh nóng với Leonardo trong phim 'The Wolf of Wall Street'.

Người đẹp Australia Margot Robbie là nữ diễn viên chính đóng cùng Leonardo DiCaprio trong bộ phim hài Sói phố Wall sẽ ra rạp vào tháng 1 tới. Cô vào vai người tình quyến rũ của ông trùm chứng khoán giàu có và ăn chơi trác táng Jordan Belfort (do Leo thủ vai). Trong phim, cặp sao đã có vô số cảnh yêu đương nóng bỏng. Tuy nhiên, Margot thú nhận rằng, thực tế khi đóng những cảnh đó chẳng hề mùi mẫn chút nào.

Margot Robbie và Leo trong một cảnh giường chiếu.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Cảnh đó kết thúc khá khôi hài. Họ phải điều khiển một con cún nhảy lên giường và cắn vào chân Leo. Bởi vậy luôn có những người huấn luyện đứng ở cuối giường để chỉ đạo con chó. Họ còn đặt cả miếng gan sống lên chân của Leo để làm mồi nhử. Chúng tôi ở trong một căn phòng chật hẹp, rất nóng, nhầy nhụa và bốc mùi thức ăn của chó".

Margot Robbie kết luận rằng, đó là cảnh sex "ít lãng mạn nhất" mà cô từng thể hiện trong sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên khi lên phim, cảnh quay đó lại rất nóng bỏng. Margot cũng có thêm nhiều cảnh sexy khiêu khích ấn tượng với Leo.

Cô đào có cảnh đạp giày vào mặt Leo đầy khiêu khích.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ The New York Post, Margot cũng kể lại kỷ niệm thú vị khi lần đầu gặp gỡ Leonardo. Cô đã không choáng ngợp trước tài tử quyến rũ bậc nhất Hollywood như mình tưởng bởi khi đó, bộ dạng của anh khá lôi thôi. Cô kể: "Chúng tôi đến một phòng casting ở New York. Leo vẫn để bộ râu rậm khi đóng Django Unchained bởi anh chỉ vừa hoàn thành bộ phim. Khi bước vào phòng, tôi đã nghĩ: Người đứng trong góc kia là ai? Ai mà giống một người vô gia cư vậy? Thế nhưng đó chính là anh DiCaprio. Chỉ một vài phút sau, chúng tôi đã diễn thử cùng nhau. Kết thúc cảnh đó, tôi đã đấm vào mặt anh ấy".

Margot không khỏi bật cười khi nhớ lại cuộc gặp gỡ khác thường của cô với ngôi sao Gatsby vĩ đại. Sau đó, hai người đã rất thân thiết với nhau. Cô chia sẻ: "Cuộc gặp ấy đã phá vỡ khoảng cách giữa hai người và chúng tôi đã trở thành những cộng sự tuyệt vời nhất".

The Wolf of Wall Street là phim hài của đạo diễn Martin Scorsese dựa theo cuốn hồi ký cùng tên của thương nhân huyền thoại phố Wall, Jordan Belfort. Phim vừa được đề cử Quả cầu vàng Phim hài xuất sắc và Leonardo cũng lọt vào hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim hài.

Hoài Vũ