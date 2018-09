Đồng nghiệp nổi điên với Dwayne Johnson vì làm chậm ngày ra mắt 'Fast 9'

Tyrese Gibson cho rằng The Rock quá mải mê với dự án riêng khiến đến năm 2020 phần 9 mới được công chiếu.

Theo tờ Variety, hãng Universal Pictures vừa thông báo dời ngày phát hành Fast and Furious 9 chậm hơn kế hoạch một năm. Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 10/4/2020 thay vì 19/4/2019 như dự kiến. Hãng không nêu lý do cho việc trì hoãn này.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nam diễn viên Tyrese Gibson đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Tất cả sự giận dữ của anh đổ vào người đồng nghiệp "The Rock" Dwayne Johnson. Tyrese cho rằng, Dwayne chỉ chăm chăm vào dự án riêng cùng nhà sản xuất Hiram Garcia khiến cho quá trình quay Fast 9 chậm lại. Điều này sẽ khiến người hâm mộ cực kỳ thất vọng vì phải chờ đến 3 năm.

Tyrese Gibson đổ lỗi cho The Rock làm trễ lịch phát hành Fast 9.

Tyrsese viết: "Xin chúc mừng The Rock và người anh em đối tác sản xuất Fast 7 Hiram Garcia đã làm ảnh hưởng thương hiệu Fast and Furious, vì các anh - công chúng sẽ phải chờ đến tháng 4/2020. Thậm chí nếu họ có gọi điện tôi cũng sẽ không xóa dòng post này. Gia đình Fast có ổn không ư?... Vì đội của Dwayne, 3 năm có đáng chờ đợi? Không phải vì Shaw (ám chỉ nhân vật Deckard Shaw do Jason Statham thủ vai), chỉ là vì Hobbs (Luke Hobbs do Dwayne Johnson thủ vai) sẽ làm một Baywatch khác? Các bạn đừng phiền lòng, tôi chỉ là một nhà phê bình phim đầy đam mê".

Tyrese Gibson sau đó đăng bức ảnh cũ của dàn diễn viên Fast and Furious và chỉ trích The Rock đã làm rạn vỡ gia đình Fast: "Sự đa dạng, tình yêu, sự đa sắc tộc trên toàn thế giới, liên hợp quốc, một cuộc đua, một gia đình Fast... cho đến khi Dwayne xuất hiện... Tôi đoán rằng giấc mơ của các anh đã trở thành sự thực, Hiram Garcia và The Rock à. Các anh đã quá giỏi khi đã phá vỡ gia đình Fast. Tôi đã cố cảnh báo các anh. Các anh nghĩ tôi đang thù ghét các anh ư?... Tôi đơn giản chỉ đang chiến đấu để giữ gia đình này ở bên nhau, cùng nhau làm những điều tuyệt vời chứ không phải bay solo theo dự án riêng..."

Bức ảnh "gia đình Fast" gắn kết ngày xưa được Tyrese Gibson chia sẻ lại.

Một tháng trước, Tyrese Gibson cũng đã viết trên Instagram kêu gọi Dwayne Johnson dồn sức cho phần 9 thay vì tập trung làm bộ phim ăn theo từ loạt Fast and Furious xoay quanh hai nhân vật Luke Hobbs và Deckard Shaw. "Tôi chỉ muốn anh không nhất thiết phải ghi hình bộ phim về Hobbs ngay bây giờ. Fast 9 đã được công bố ngày phát hành. Chúng ta không thể để cho các fan trung thành của bộ phim phải thất vọng vì chậm ngày công chiếu", Tyrese viết.

Đại diện của Dwayne Johnson cũng như hãng Universal Pictures hiện chưa lên tiếng phản hồi.