Đồng nghiệp nghẹn ngào sau khi tiễn đưa Paul Walker

Tyrese Gibson và các bạn diễn trong 'Fast and Furious' dành những lời chia sẻ xúc động về tài tử bạc mệnh sau đám tang ngày 14/12.

Hình ảnh trong tang lễ Paul Walker.

Tang lễ nam diễn viên Paul Walker được tổ chức vào chiều thứ 7 tại nghĩa trang Forest Lawn, Hollywood Hills, Los Angeles, Mỹ. Khoảng 200 bạn bè và người thân của ngôi sao 40 tuổi đã tới đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tang lễ, ca sĩ Ben Harper đã hát để tưởng nhớ Paul. Bố, các em, người quản lý và nhiều người đứng lên chia sẻ tình cảm, nói lời cuối cùng với anh. Họ đều nghẹn ngào trong nước mắt.

Trở về sau một ngày buồn trĩu lòng, những đồng nghiệp thân thiết của anh trong loạt phim tốc độ thổn thức không nguôi. Họ cùng chia sẻ những lời xúc động trên Instagram. Nam diễn viên Tyrese Gibson đăng bức ảnh Paul và viết: "Ngày hôm nay, trong căn phòng đầy những người thân yêu, tôi ước giá như đó là ngày cưới của anh. Nhưng Chúa đã có một kế hoạch tốt hơn, thậm chí vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Với những lý do ích kỷ, chúng tôi đều muốn anh ở lại thế gian, có thêm nhiều nụ cười, nhiều cuộc trò chuyện và nhiều khoảnh khắc khác... dù trái tim chúng tôi đã chứa đầy những khoảnh khắc mà chúng ta đã có với nhau trong 13 năm qua... Tôi sẽ mãi cầu nguyện cho gia đình anh, con gái Meadow. Anh là người bạn tuyệt vời nhất thế gian và đó chính là lý do vì sao chúng tôi đã có những cảm xúc như vậy. Hãy yên nhỉ nơi thiên đường nhé, thiên thần Walker!".

Tyrese Gibson và Paul đã rất thân thiết sau khi đóng cùng trong loạt phim "Fast and Furious". Bức ảnh đẹp của Paul được Tyrese đăng tải.

Nam diễn viên Ludacris cũng đăng bức ảnh Paul cười rạng rỡ kèm dòng chú thích: "Luôn ở trong trái tim chúng tôi...". Còn nữ diễn viên Michelle Rodriguez nghẹn ngào chia sẻ: "Hôm nay tôi đã nói lời tiễn biệt với một người đàn ông tuyệt vời, một người tôi chưa bao giờ thể hiện cho anh ấy biết rằng tôi yêu tinh thần và trái tim nhân ái của anh biết chừng nào. 'Luôn tin tưởng vào chính mình nhé'... Em hy vọng anh sẽ nhận được dòng tweet của em ở nơi thiên đường. Yêu anh, Paul. Sự khởi hành của anh nhóm lên ngọn lửa trong em. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau và tận hưởng ánh sáng nơi đó".

Đạo diễn Fast and Furious 7, James Wan, bày tỏ: "Vĩnh biệt người bạn. Sự nhân ái và hào phóng của cậu truyền cảm hứng cho tôi để trở thành một người tốt hơn. Tôi rất vui khi đã được biết cậu". Đạo diễn Eight Below Frank Marshall comment ngay sau đó: "Hôm nay, chúng tôi đã tưởng nhớ tâm hồn cao đẹp Paul Walker. Cậu luôn ở trong trái tim chúng tôi...".

Paul Walker qua đời vào ngày 30/11 trong tai nạn xe hơi thảm khốc. Nam diễn viên ra đi khi đang đóng dở bộ phim Fast and Furious phần 7.

Hoài Vũ