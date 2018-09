Đời tư phóng túng, thác loạn của Justin Bieber

Người mẫu da màu Chantel Jeffries hẹn hò với Bieber từ đầu năm 2014. Người đẹp này từng ở cùng xe với Bieber khi nam ca sĩ bị bắt vì lái xe trong khi say rượu và hút cần sa vào tháng 1/2014. Cặp sao gắn bó vài tháng rồi chia tay. Tháng trước, Chantel lại được trông thấy đi chơi cùng Bieber tại New York. Nam ca sĩ đã galant thuê cả rạp chiếu phim để mời Chantel xem bộ phim hoạt hình "The Secret Life of Pets".