DJ Avicii qua đời ở tuổi 28

Nghệ sĩ trẻ người Thụy Điển nổi danh với bản hit 'Wake Me Up' đã lặng lẽ ra đi vào ngày 20/4.

DJ Avicii.

Người đại diện của DJ kiêm ca sĩ 28 tuổi chia sẻ tin buồn trên Us Weekly: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của Tim Bergling, cũng được biết đến là Avicii. Anh ấy được tìm thấy qua đời ở thủ đô Muscat, Oman vào chiều thứ 6 theo giờ địa phương, tức ngày 20/4. Gia đình anh ấy đang suy sụp và mong mọi người tôn trọng sự riêng tư trong thời gian này. Sẽ không có thông báo nào được đưa ra thêm".

Nguyên nhân cái chết của Avicii hiện vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên DJ người Thụy Điển đã gặp rất nhiều vấn đề trầm trọng về sức khỏe trong những năm gần đây. Năm 2016, Avicii đã thông báo giải nghệ vì không thể tiếp tục biểu diễn. Anh bị viêm tuyến tụy do trước đây uống rượu quá nhiều và cũng đã cắt túi mật và ruột thừa. "Tôi phải làm điều này vì sức khỏe của mình", nam ca sĩ tâm sự trên The Hollywood Reporter, "Cuộc sống hiện tại không tốt cho tôi. Không phải những show diễn hay âm nhạc mà những thứ khác xung quanh cuộc sống của một người nổi tiếng không phù hợp với tôi. Tôi cơ bản là một người hướng nội nên làm nghệ sĩ là điều rất khó khăn. Tôi nghĩ mình đã chịu rất nhiều năng lượng tiêu cực". Avicii cũng khẳng định thêm rằng, anh rất hạnh phúc khi dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

Avicii đã phải hủy tour diễn từ năm 2016 vì vấn đề sức khỏe.

Avicii, tên thật là Tim Bergling, sinh năm 1989 tại Stockholm, Thụy Điển. Anh ký hợp đồng với nhãn đĩa Dejfitts Plays năm 2007 và phát hành bản hit đầu tay Seek Bromance năm 2010. Avicii thành công nhanh chóng với hàng loạt ca khúc được yêu thích khác như Avicii, Addicted to You, Waiting for Love, The Nights... trong đó nổi tiếng nhất là Wake Me Up với hơn 1,4 tỷ lượt xem trên Youtube.

MV "Wake Me Up" của Avicii

Wake Me Up Avicii xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng 100 DJs do tạp chí DJ Magazine bình chọn vào năm 2012. Anh được đề cử giải Grammy hai lần cho ca khúc Sunshine kết hợp cùng David Guetta năm 2012 và đĩa đơn Levels năm 2013.