Dj Afrojack tới Việt Nam biểu diễn

Lễ hội âm nhạc điện tử Future now music festival 2014 có sự tham dự của DJ nổi tiếng thế giới Afrojack và nhóm nhạc hip hop Far East Movement.

Chương trình tổ chức tại Trung tâm Triển lãm SECC (799, Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM) vào ngày 7/6. Afrojack, người đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng DJ nổi tiếng nhất thế giới và nhóm nhạc Far East Movement sẽ khiến sân khấu FNMF 2014 vỡ òa với những bản hit đình đám Turn up the love hay Like a G6.

Future now music festival 2014 cũng có sự góp mặt của nhiều tên tuổi EDM trong nước như cặp đôi DJ SlimV & Nimbia với phần trình diễn The Weekend, Wicked Game Remix; DJ Afrojact với bài Ten Feet Tall, Keep our love alive, Wrecking Ball Remix; DJ Mike Hao với bài Minimix... Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của DJ Duy Duy, DJ Looze Khương, DJ Brian Vo.

Bên cạnh đó, "Nữ hoàng nhạc dance" - Thu Minh đã nhận lời trở thành vị khách mời đặc biệt trong đêm hội. Khán giả sẽ còn "loạn nhịp" hơn nữa với màn trình diễn độc đáo, sôi động, được Thu Minh kỳ công tập luyện dành riêng theo format EDM.

Hệ thống âm thanh ánh sáng và hiệu ứng sân khấu dành cho FNMF 2014 đang được ban tổ chức chuẩn bị công phu để thế giới âm nhạc điện tử thêm sôi động và cuốn hút. Dù mới được ban tổ chức công bố thông tin từ 30/4, nhưng đêm nhạc đã thu hút sự quan tâm của hơn 20.000 người yêu nhạc điện tử.

Thảo Nhi