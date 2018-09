'Điệp viên 007' Pierce Brosnan - người đàn ông nặng tình, gặp nhiều bi kịch

Vợ và con gái lần lượt qua đời, nam diễn viên cảm thấy như bóng ma u ám đeo bám cuộc đời anh mãi.

Tuổi thơ không mái ấm gia đình

Pierce Brosnan sinh năm 1963 trong một gia đình nghèo ở Louth, Ireland. Khi Pierce mới lọt lòng, bố là thợ mộc Thomas Brosnan đã bỏ mẹ con anh đi biệt tích. Vài năm sau, mẹ tới London làm y tá, để lại Pierce cho ông bà ngoại nuôi. Nhưng không lâu sau, ông bà qua đời, nam diễn viên chuyển tới sống cùng chú dì rồi sau đó phải đi ở trọ. Anh kể về khoảng thời gian sóng gió ngày bé: "Có hai người trọ cùng - hai công nhân. Một người làm việc ở nhà máy và một người trong xưởng cưa. Tôi có một chiếc giường kim loại với rèm phủ xung quanh... Đó là căn phòng của tôi, thiên đường của tôi và không gian của tôi".

Pierce Brosnan đã trải qua tuổi thơ cơ cực khi mồ côi cha và ở xa mẹ.

Năm 10 tuổi, Pierce Brosnan mới được mẹ đón sang London ở cùng với cha dượng. Cậu bé "Ailen" đã mất một thời gian dài mới có thể hòa nhập được vào môi trường học mới tại một thành phố đông đúc và hiện đại. Năm 16 tuổi, Pierce quyết tâm trở thành họa sĩ nên đã theo học Trường Nghệ thuật Saint Martin. Tuy nhiên, số phận đưa đẩy cậu đến với diễn xuất và cuộc sống của Pierce đã thay đổi hoàn toàn từ khi học ở Trung tâm kịch London.

Cái chết của người vợ đầu yêu dấu và con gái

Không lâu sau khi tốt nghiệp trường diễn xuất, Pierce Brosnan gặp nữ diễn viên Australia, Cassandra Harris và lập tức si mê người chị đồng nghiệp xinh đẹp này. Dù Cassandra hơn Pierce 7 tuổi và đã qua 2 đời chồng, nam diễn viên vẫn yêu say đắm. Năm 1980, sau 3 năm hẹn hò, anh và Cassandra kết hôn. Cặp sao hạnh phúc chào đón cậu con trai Sean năm 1983. Pierce cũng nhận chăm sóc hai cô con gái riêng của Cassandra.

Pierce và Cassandra Harris.

Nhưng những ngày bình yên hạnh phúc của vợ chồng Pierce kéo dài không được bao lâu. Năm 1987, Cassandra Harris phát hiện bị ung thư buồng trứng. Bond girl phim For Your Eyes Only kiên cường chiến đấu với bệnh tật qua 8 lần phẫu thuật trong 4 năm và một năm rưỡi hóa trị. Những tưởng căn bệnh ung thư đã bị đẩy lùi nhưng đến năm 1991, họ nhận ra rằng mọi thứ đành phải buông tay.

"Tôi ở trong trạng thái vô vọng, hoang mang và giận dữ", Bosnan kể về khoảnh khắc họ nằm trên giường cùng nhau trước khi Cassandra lìa đời: "Cô ấy an ủi tôi và nói: Xin anh, anh yêu, đừng lo lắng. Đó chỉ là khép lại một đời thôi. Bạn có thể làm gì đây? Ngày đó có một vài cách điều trị mới, nhưng rồi những lựa chọn ngày càng ít đi. Cuối cùng, Cassie không muốn kéo dài sự sống bằng bất kỳ loại máy móc nào".

Tài tử bên vợ và 3 người con.

Cassandra qua đời vào ngày 28/12/1991 ở tuổi 43, để lại Brosnan và 3 người con. Nam diễn viên đau khổ tâm sự trên tạp chí People 4 tháng sau cái chết của vợ: "Tạo hóa vô cùng tàn nhẫn khi khiến bạn mất đi người mình có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua nỗi mất mát như vậy. Nó quá sức chịu đựng của tôi".

Bi kịch lại tiếp diễn trong cuộc đời Pierce Brosnan khi hơn 20 năm sau, cô con gái Charlotte cũng sớm từ biệt cõi đời vì căn bệnh ung thư giống mẹ. Charlotte qua đời năm 2013 khi mới kết hôn vài tuần và có hai người con. Tuy Charlotte là con riêng của vợ nhưng Pierce đã nuôi cô từ nhỏ và coi như con ruột. Nam diễn viên chia sẻ vào thời điểm đó: "Trái tim chúng tôi nặng trĩu khi mất đi người con gái xinh đẹp, đáng yêu".

Pierce và cô con gái Charlotte trên thảm đỏ năm 2006.

Nỗi đau buồn dày vò tài tử suốt nhiều năm tháng. Brosnan tâm sự trong cuộc phỏng vấn gần đây: "Tôi không phải là người có cái nhìn lạc quan. Bóng ma u ám và đen tối cứ đeo bám tôi ngày này qua ngày khác".

Cuộc hôn nhân sâu nặng thứ hai

Năm 1994, hơn 2 năm sau ngày vợ mất, Pierce Brosnan vô tình gặp nữ phóng viên truyền hình Keely Shaye Smith tại Mexico. Sự đồng cảm đã khiến hai người nhanh chóng trở nên gắn bó. Những ngày đầu hẹn hò, Pierce thường xuyên phải đi khắp thế giới để đóng James Bond. Tài tử không nguôi nhớ về nữ phóng viên thông minh, xinh đẹp: "Khi đi đến bất cứ nơi đâu trên thế giới và nhớ cô ấy, tôi đều gửi vé máy bay cho cô ấy đến để chúng tôi có thể ở bên nhau. Chỉ như thế chúng tôi mới cảm thấy đủ đầy".

Pierce tìm thấy tình yêu mới với nữ phóng viên Keely.

Pierce và Keely chào đón cậu con trai Dylan năm 1997 và có thêm nhóc thứ hai Paris năm 2001. Chỉ vài tháng sau khi Paris chào đời, cặp đôi tổ chức lễ cưới ở quê nhà Ireland. Pierce thổ lộ: "Tôi đã tìm được người phụ nữ tuyệt vời ở trong Keely Shaye. Nếu có tìm kiếm một triệu lần nữa trên thế giới, tôi cũng không tìm được một người tốt như cô ấy". Đáp lại lời khen ngợi của chồng, Keely cũng dành cho anh những lời có cánh: "Anh ấy thông minh, quyến rũ và vẻ đẹp thực sự của anh ấy tỏa sáng từ bên trong tâm hồn. Và như một thứ rượu vang hảo hạng, anh ấy càng có tuổi càng thêm quyến rũ".

Pierce Brosnan trong loạt phim James Bond

Pierce Brosnan trong loạt phim James Bond

Cô con gái Charlotte làm phù dâu trong lễ cưới của bố và Charlotte thực sự hạnh phúc khi con tim bố cô đã vui trở lại: "Tình yêu bất tận mà hai người ấy dành cho nhau thật đặc biệt. Bố tôi đã tìm thấy tình yêu lần nữa, điều đó khiến tôi rất vui".

Keely Shaye Smith từng sưởi ấm trái tim Pierce Brosnan sau bi kịch mất đi người vợ đầu yêu dấu và chính cô cũng là người giúp anh vượt qua nỗi đau mất đi cô con gái Charlotte năm 2013. Keely đã gắn bó son sắt với Pierce Brosnan hơn 20 năm qua, làm hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp.

Pierce và Keely đang có cuộc hôn nhân chung thủy hiếm có ở Hollywood.

Sau khi sinh hai người con, Keely ngày càng phát tướng mập mạp nhưng Pierce chưa bao giờ ngừng yêu vợ. Bất kỳ thảm đỏ hay các sự kiện nào, "chàng điệp viên" đều đưa vợ đi cùng và dành cho cô ánh mắt vô cùng ngọt ngào, tình tứ khiến các fan nữ không khỏi ghen tị. Mỗi năm, vợ chồng Pierce Brosnan lại kỷ niệm ngày cưới bằng những chuyến du lịch lãng mạn. Nhiều người xì xào về thân hình đẫy đà của Keely nhưng tài tử không màng bận tâm. Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Independent tháng 3/2015, Pierce chia sẻ về người bạn đời của mình: "Tôi yêu sức sống và niềm đam mê của cô ấy. Cô ấy có một sức mạnh mà tôi không thể sống nếu thiếu nó. Khi Keely nhìn tôi, tôi cảm thấy mình thật sự mềm yếu".

Pierce Brosnan và vợ tình cảm trên thảm đỏ phim "The Son" hôm 3/4

Pierce Brosnan và vợ trên thảm đỏ phim "The Son"