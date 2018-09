Diễn viên 'The Hunger Games' du ngoạn Hạ Long

Alexander Ludwig sinh năm 1992, là diễn viên Hollywood gốc Canada. Anh bắt đầu nổi tiếng năm 2009 với vai Seth trong bộ phim "Race to Witch Mountain". Năm 2012, anh góp mặt trong phim bom tấn "The Hunger Games" trong vai Cato ở Quận 2. Alexander cũng tham gia bộ phim hài ăn khách "Grown Up 2".