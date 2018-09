Diễn viên 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' qua đời

Richard Bull, ngôi sao từng đóng vai bác chủ cửa hàng Oleson, vừa qua đời tại nhà riêng ở California.

Richard Bull.

Richard Bull từ biệt cõi đời vào ngày 3/2 ở tuổi 89. Ông ra đi trong vòng tay của người vợ chung thủy, nữ diễn viên Barbara Collentine. Richard và vợ đã ở bên nhau từ năm 1948 đến nay.

Ngay khi nghe tin, diễn viên Melissa Gilbert, người từng đóng Laura trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, đã gửi lời chia buồn tới gia đình Richard Bull. Cô chia sẻ: "Bác ấy sẽ còn được nhớ mãi trong lòng chúng ta. Vĩnh biệt bác Richard. Cháu đã rất vui khi được làm việc cùng bác và trở thành một người bạn của bác".

Melissa Gilbert trong vai Laura Ingalls.

Melissa Gilbert đã gắn bó với Richard Bull trong suốt 10 năm đóng phim Ngôi nhà nhỏ (từ 1974 đến 1983). Richard vào vai bác chủ cửa hàng bách hóa Nels Oleson tốt bụng, bố của cô bé Nellie đành hanh, ghê gớm. Richard cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng khác như Đường tới thiên đàng, Voyage to the Bottom of the Sea...

Dàn diễn viên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ngày ấy giờ phiêu bạt mỗi người một nơi. Trong khi ngôi sao chính Melissa Gilbert vẫn tiếp tục theo đuổi nghề diễn xuất, nhiều bạn diễn của cô đã từ giã màn ảnh để sống cuộc đời bình lặng và một số người đã ra đi mãi mãi. Nam diễn viên tài năng Michael Landon, đóng vai bố của Laura, đã qua đời từ năm 1991 ở tuổi 54 vì bệnh ung thư.

Hoài Vũ