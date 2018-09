Diễn viên Morgan Freeman bị 8 phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục

Nhiều đồng nghiệp nữ kể rằng ngôi sao gạo cội thường có hành vi sàm sỡ và lời nói khiếm nhã với họ trên trường quay.

Trong bài điều tra mới công bố của CNN hôm 24/5, 16 người đã lên tiếng tố cáo hành vi quấy rối của Morgan Freeman. 8 người trong số đó là nạn nhân còn 8 người khác là nhân chứng.

Diễn viên Morgan Freeman.

Một trợ lý sản xuất trẻ khẳng định cô từng chịu đựng nhiều tháng làm việc không thoải mái với Morgan trên trường quay phim hài Going in Style bởi nam diễn viên có những cái đụng chạm và bình luận không thích hợp. Cô nói rằng ngôi sao 80 tuổi "nâng váy tôi lên và hỏi tôi có mặc quần lót hay không" trước khi đồng nghiệp Alan Arkin khuyên ông nên dừng lại.

Một thành viên khác trong đoàn làm phim Now You See Me năm 2013 cho biết, Morgan Freeman buông ra vô số bình luận không hay về cơ thể của các trợ lý nữ: "Chúng tôi biết điều đó nên khi ông ấy đến trường quay, không ai mặc áo để lộ ngực hoặc mặc quần khoe đường cong vòng ba".

Các nhân chứng được CNN phỏng vấn kể rằng ngôi sao đoạt giải Oscar đã khiến các đồng nghiệp và trợ lý nữ cảm thấy không được thoải mái trên nhiều trường quay phim hơn 10 năm qua. Họ nói không muốn tố cáo hành vi quấy rối của Morgan vì sợ bị mất việc. "Thật khó bởi vì ở bất kỳ phim trường nào, ông ấy cũng là người quyền lực nhất. Rất khó xử khi bạn lại thấy những hành vi không mong chờ ấy từ Morgan Freeman - một người mà bạn đã rất tôn trọng", một nữ nhân viên trong công ty giải trí Revelations Entertainment lý giải.

Trước những cáo buộc này, Morgan Freeman nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến những phụ nữ đã bị tổn thương trước những hành vi không cố ý của mình. Ông phát biểu: "Bất cứ ai biết tôi hoặc làm việc với tôi đều biết rằng tôi không phải là người cố ý xúc phạm hoặc cố tình làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Tôi chân thành xin lỗi bất cứ ai cảm thấy không thoải mái hoặc cảm thấy tôi thiếu tôn trọng họ - đó không phải là ý định của tôi".

Hiệp hội Diễn viên Mỹ SAG-AFTRA đang xem xét tước giải thưởng Thành tựu trọn đời trao cho Morgan Freeman hồi tháng 1 năm nay. Công ty công nghệ VISA cũng ngừng chiếu những thước phim quảng cáo có hình ảnh của nam diễn viên.

Morgan Freeman sinh năm 1937, là diễn viên, đạo diễn và người viết lời thoại các bộ phim Hollywood. Ông từng được giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim Million Dollar Baby và giành nhiều đề cử khác. Morgan cũng giành giải Quả Cầu Vàng và Screen Actors Guild Award.