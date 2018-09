Diễn viên 'Fast and Furious' qua đời vì tai nạn giao thông 

Tài tử Paul Walker từ giã cõi đời sau một tai nạn bất ngờ chiều 30/11.

Tờ TMZ đưa tin, Paul Walker đã trút hơi thở cuối cùng chiều 30/11 sau một tai nạn xe hơi thảm khốc xảy ra tại Santa Clarita (phía bắc Los Angeles). Trước đó, chiếc xe mà Paul ngồi đã bị mất lái, đâm vào cây và phát nổ. Người lái xe cũng đã chết trong tai nạn này.

Nam diễn viên Paul Walker qua đời sau tai nạn xe hơi chiều 30/11.

Sở Cảnh sát Santa Clarita xác nhận với tờ Us Weekly, thời gian xảy ra tai nạn vào khoảng 15h30 chiều 30/11 (giờ địa phương), và khi các nhân viên anh ninh tới, chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt. Đơn vị cứu hỏa Los Angeles đã ngay lập tức dập tắt đám cháy, tuy nhiên hai nạn nhân đều đã qua đời. Theo một nguồn tin, sáng đó, Paul tới Santa Clarita để dự một hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ những người dân Philippines sau trận bão gần đây.

Paul Walker bắt đầu đóng phim Hollywood cuối những năm 90, anh góp mặt trong một số tác phẩm như Pleasantville, Varsity Blues, She's All That, The Skulls... Anh đặc biệt gây ấn tượng với vai Brian O'Conner trong seri Fast and Furious.

Hiện trường vụ tai nạn xe hơi khiến Paul Walker tử nạn.

Gần đây, trong một buổi quảng bá cho phim mới, Walker gây bất ngờ khi tiết lộ rằng cô con gái 15 tuổi - Meadow đã chuyển tới sống cùng anh sau một thời gian dài ở với mẹ tại Hawaii.

Chiếc xe mà Paul Walker ngồi tại hiện trường vụ cháy.

Nguyễn Hương