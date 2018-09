Demi Lovato sexy hết cỡ ở pool party

Demi Lovato tham dự bữa tiệc hoành tráng ở bể bơi diễn ra tại khách sạn Gansevoort Park Avenue, New York, Mỹ hôm 1/7. Cựu sao Disney mặc bra đen, quần short cạp cao mix cùng giày lưới rất sexy. Nữ ca sĩ 23 tuổi vừa ra mắt single "Cool for the Summer" nằm trong album thứ 5 và đang rầm rộ quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới.