Demi Lovato 'nổi loạn' với hình xăm bên sườn

Nữ ca sĩ 22 tuổi vạch áo khoe hình xăm mới là một dãy số La Mã.

Demi Lovato gây chú ý trên Twitter khi đăng hình ảnh mới trông khá ngổ ngáo. Cô đứng nghiêng người khoe nửa đầu cạo trọc trong khi vén áo để lộ hình xăm mới trên mạng sườn.

Hình xăm là một dãy ký tự La Mã. Mặc dù Demi không tiết lộ ý nghĩa của nó nhưng các fan ruột của cô nhanh chóng giải mã. Dãy số đó chính là ngày tháng năm sinh của những người thân yêu nhất với giọng ca Made in USD: mẹ, hai em gái, cha dượng và cha đẻ.

Ngoài hình xăm này, Demi Lovato còn khắc nhiều biểu tượng khác trên cơ thể như cụm từ "I'm a warrior" (Tôi là một chiến binh), chữ "stay", "strong" trên cổ tay, đàn chim đang tung bay trên cánh tay hay chữ "Let go", "Let God" ở chân... Những ký tự này đều thể hiện ý chí sống mạnh mẽ, lạc quan của ngôi sao từng nhiều năm vướng vào nghiện ngập và khủng hoảng tâm lý.

Demi và bạn trai - tài tử Wilmer Valderrama.

Rời xa khỏi thời kỳ đen tối đó, Demi giờ có sự nghiệp ngày càng rực rỡ và cuộc sống riêng tư hạnh phúc bên chàng người tình Wilmer Valderrama. Nữ ca sĩ 22 tuổi vừa hoàn thành tour diễn vòng quanh nước Mỹ và đang tập trung thu âm album mới, dự kiến phát hành vào năm sau.

Hoài Vũ