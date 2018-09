Demi Lovato ngã ngửa khi đang biểu diễn

Khi đang hát bản hit quen thuộc, Demi vô tình giẫm lên chiếc mic đặt trên sàn và ngã xuống sàn sân khấu.

Trong buổi biểu diễn Z100 iHeartRadio Jingle Ball ở quảng trường Madison, New York tối thứ 6 11/12, Demi Lovato đã gặp sự cố ngoài ý muốn khi ngã sõng soài ngay trên sân khấu lúc đang hát rất sung. Nhưng bằng bản lĩnh của một ngôi sao, nàng ca sĩ sinh năm 1992 đã xử lý tình huống không may rất chuyên nghiệp.

Chương trình đang được truyền hình trực tiếp nên khoảnh khắc sự cố bị nhiều ống kính ghi lại. Ảnh chụp màn hình.

"Các bạn thấy không, chỉ có những người thật ngầu mới ngã trên sân khấu", cô đăng tải trên Twitter ngay buổi tối hôm đó, cùng một biểu tượng hạnh phúc.

Theo đó, sau màn biểu diễn kéo dài 20 phút, trong một phút bất cẩn, Lovato đã không nhìn thấy chiếc mic để dưới sàn nên vô tình giẫm lên nó và trượt ngã ngửa. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp nên khoảng khắc này đã bị nhiều ống kính ghi lại, US Magazine đưa tin.

Cô ca sĩ "Cool for the summer" bình thản ngồi dậy, vẫy tay, cười tươi với khán giả và tiếp tục màn biểu diễn. Đây không phải là lần đầu tiên Lovato ngã khi đang trên sân khấu. Trong một buổi tiệc pool party hồi tháng 7, khi đang hát cùng bản hit, Lovato cũng đã trượt ngã do sàn nước quá trơn.

Nhiều người hâm mộ của cô ca sĩ đã chia sẻ nhiều bình luận hài hước sau sự cố này. "Kiểu gì Demi cũng ngã ở cuối chương trình mà", "Nếu không ngã thì cô ấy không phải Demi Lovato rồi", các fan viết.

Nguyên Chi