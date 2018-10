Demi Lovato lần đầu xuất hiện sau 2 tháng sốc ma túy

Nữ ca sĩ 26 tuổi trông khỏe mạnh và vui vẻ khi đi bộ tập thể dục bên ngoài trại cai nghiện hôm 23/9.

Vào sáng chủ nhật, Demi Lovato được trông thấy đi dạo gần trung tâm nơi cô đang cai nghiện. Giọng ca Let It Go cầm cốc cafe, vừa đi vừa trò chuyện với một phụ nữ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Đây là lần đầu tiên Demi lộ diện kể từ khi cô sốc ma túy tại nhà riêng vào ngày 24/7.

Demi (bên trái) đi dạo gần trung tâm cai nghiện hôm 23/9.

Demi Lovato đã phải điều trị sốc thuốc khoảng 10 ngày trong bệnh viện, sau đó được phi cơ riêng đưa thẳng tới trại cai nghiện bên ngoài California. Trong tâm thư gửi tới các fan hồi tháng 8, nữ ca sĩ cảm ơn Chúa vì đã cho cô cơ hội sống sót và hứa sẽ nỗ lực cai nghiện thành công: "Bây giờ tôi cần thời gian để hồi phục và tập trung vào hành trình tỉnh táo. Tình yêu mà các bạn dành cho tôi sẽ không bao giờ bị lãng quên vô ích. Tôi mong một ngày có thể nói với các bạn rằng tôi đã vượt qua được vùng tăm tối. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu!".

Demi Lovato.

Theo TMZ, kẻ bán ma túy cho Demi thú nhận rằng anh ta đã đưa cho cô những viên thuốc không rõ nguồn gốc, có thể chúng được trộn với fentanyl - một loại thuốc phiện. Người này nói đã cảnh báo với Demi về sự nguy hiểm của loại ma túy này nhưng cô vẫn sử dụng vào sáng sớm ngày 24/7. Đến buổi trưa, trợ lý đã phát hiện nữ ca sĩ trong tình trạng hôn mê sâu và cô có thể đã mất mạng nếu không được kịp thời tiêm Narcan - một loại thuốc giải độc cho những người dùng ma túy quá liều.