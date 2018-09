Demi Lovato gây sốt với bản cover 'Hello' của Adele

Nữ ca sĩ Mỹ đã khiến không ít fan thổn thức khi biểu diễn 'Hello' đầy cảm xúc trong concert tối 14/11.

Demi Lovato biểu diễn "Hello".

Demi Lovato là một trong những ca sĩ chính tại sự kiện Fall Ball của radio 106.1 KISSFM được tổ chức tại Seattle tối thứ 7. Giữa màn trình diễn những bài hit của cô như Heart Attack, Cool for the Summer, Neon Lights, Demi quyết định hát tặng các fan ca khúc hot nhất hiện nay, Hello của Adele.

Demi Lovato cover 'Hello' của Adele

Nữ ca sĩ 23 tuổi đã gây xúc động mạnh với hàng nghìn khán giả trong đêm diễn với giọng hát đầy nội lực và cảm xúc. Demi có cách thể hiện khác với Adele nhưng màn trình diễn của cô vẫn rất cuốn hút. Demi nhận được không ít lời khen ngợi trên Twitter sau khi cover Hello. Nữ ca sĩ Becky G - nghệ sĩ cũng góp mặt trong concert này chia sẻ: "Demi chưa bao giờ ngừng khuấy động tâm hồn tôi. Điều ấy lại vừa xảy ra. Cô ấy là một trong những giọng hát live yêu thích mà tôi mong mỏi được nghe trong concert". Nhiều fan gọi Demi Lovato là "Nữ hoàng cover" và cho rằng, đây là bản cover Hello hay nhất từ khi single được phát hành vào tháng trước.

Ca sĩ Adele trong MV "Hello".

Ca khúc mới của Adele đã tiến thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi vừa ra mắt và cũng lập hàng loạt kỷ lục khác. Hello phá kỷ lục hơn 1 triệu lượt tải về trong tuần đầu tiên bán ra. Trong 24h đầu tiên, MV này thu hút hơn 27 triệu lượt người xem trên Youtube và đến nay đã đạt con số hơn 374 triệu lượt.

Hoài Vũ