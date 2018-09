Demi Lovato đi cấp cứu vì sốc heroin

Nữ ca sĩ 25 tuổi được đưa tới bệnh viện ở Los Angeles, Mỹ, trưa 24/7 trong tình trạng bất tỉnh.

Các nguồn tin khẳng định trên TMZ và nhiều tờ báo khác, Demi Lovato được đưa tới bệnh viện vào lúc 12h hôm thứ ba sau khi sốc heroin. Khi các nhân viên y tế đến nhà Demi ở Hollywood Hills, cô đang ở trong tình trạng hôn mê, mất ý thức. Ngay lúc đó tại nhà, Demi đã được điều trị bằng Narcan - một biện pháp điều trị khẩn cấp cho tình trạng dùng ma túy quá liều.

Ca sĩ Demi Lovato.

Đến 15h chiều, dì của Demi Lovato tiết lộ rằng nữ ca sĩ đã "tỉnh táo và nhận thức được". Nguồn tin thân cận khác cũng chia sẻ trên Fox News, Demi đang hồi phục và đã ở trong tình trạng ổn định. Đại diện của cô hiện từ chối bình luận về vụ việc này.

Ngay khi nghe tin cấp cứu, nhiều bạn bè trong làng giải trí như Ariana Grande, Lily Allen, Jamie Foxx... đã cầu nguyện và gửi lời động viên đến Demi.

Demi Lovato nhập viện cấp cứu vì sốc heroin

Bạn bè cầu nguyện cho Demi Lovato

Trước khi xảy ra tai nạn sốc thuốc, Demi đã đi dự tiệc sinh nhật tại nhà một người bạn vào tối thứ hai, 23/7. Cô còn đăng ảnh trên Instagram (chế độ riêng tư), trông vui vẻ và khỏe khoắn. Demi chỉ vừa trình diễn vào tối chủ nhật tại Hội chợ Mid-State California ở Paso Robles với cô bạn Iggy Azalea. Cô cũng đã có kế hoạch biểu diễn trong tuần này ở thành phố Atlantic, tuy nhiên chương trình có nguy cơ bị hủy bỏ sau tai nạn sốc thuốc.

Demi trong đêm diễn tối 22/7.

Demi Lovato từng bị nghiện rượu và ma túy nặng vào thời tuổi teen nhưng đã nỗ lực đi cai. Nữ ca sĩ khẳng định, cô đã cai nghiện thành công cách đây 6 năm. Suốt một thời gian dài, giọng ca Heart Attack sống rất lành mạnh và điều độ, thậm chí mỗi năm cô đều tổ chức ăn mừng vì đã đẩy lùi được nghiện ngập. Demi trở thành tấm gương cho rất nhiều bạn trẻ noi theo về quyết tâm chiến đấu với "quỷ dữ" trong bản thân mình.

Tuy nhiên, gần đây Demi đã phát hành ca khúc mới mang tên Sober tiết lộ, cô đã uống rượu trở lại và xin lỗi những người thân yêu cùng các fan vì đã luôn ở bên trong hành trình của cô. Nữ ca sĩ viết rằng đây không phải là điều cô mong muốn và hứa sẽ cố gắng đi cai.

Demi Lovato khi biểu diễn ở Việt Nam hồi tháng 5/2015.

Demi Lovato sinh năm 1992 tại Mỹ. Cô nổi tiếng từ nhỏ khi tham gia phim truyền hình thiếu nhi Barney & Friends. Demi cũng góp mặt trong các bộ phim khác trên kênh Disney là Camp Rock (2008) và Camp Rock 2: The Final Jam (2010). Bên cạnh diễn xuất, Demi Lovato cũng sớm bộc lộ tài năng ca hát. Từ khi phát hành album đầu tay Don't Forget năm 2008, đến nay cô đã có 6 album phòng thu. Nữ ca sĩ là chủ nhân của nhiều ca khúc hit như Let it go, Here We Go Again, Heart Attack, Cool for the Summer, Sorry Not Sorry... Demi từng đảm nhận vai trò giám khảo X Factor Mỹ vào năm 2012 và 2013. Cô đã sang Việt Nam biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc ở TP HCM vào năm 2015.